В районах Дикого и Сырского отключат холодную воду

Причиной отключения 23 марта холодной воды в двух районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях. Кроме того, в районе Тракторного подачу холодной воды ограничат для уменьшения количества стоков при проведении ремонтных работ на канализационном коллекторе, пояснили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дикого и прилегающая к нему часть проспекта Победы – дома №№ 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51а, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2 по проспекту Победы, №№ 1, 34, 36 по улице Киевской, №№ 81, 83, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78 по улице Депутатской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, ст. 5, 6, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 39, 41, 43, 44, 45, 47 по улице Индустриальной, №№ 8, 8б, 8б/1, 9, ст. 9, 10, 10а, 10 ст.1, 10 ст.2, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, ст.16, 17, 17б, 18, 18/1, 18 ст.1, 19, 19а, 19б, 20, 21 по улице Механизаторов, №№ 14, 19, 23, 37, 46 ГНС по улице Котовской, № 1 по улице Кочубея, № 22 по улице Комсомольской, № 24 по улице Школьной, ЦТП ПАО «Квадра», частный сектор улиц Депутатской, Киевской, Володарского, Верещагина, Кирова, Чкалова, 1-й Крымской, Пригородной, Верхней, Комсомольской, Шмидта, Школьной, Котовского, Кооперативной. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Победы, 47а.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Сырского – домах № 16 по улице Детской, №№ 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17 в Рудном переулке, частном секторе улиц Шахматной, Алфавитной, Автодорожной, переулков Любимого, Чистого, Дружного, Ландшафтного, Бытового, Технологического, Малого. Воду подвезут по адресу: улица Детская, 16.



С 10:00 до 16:00 отключат холодную воду в районе Тракторного для уменьшения количества стоков при проведении ремонтных работ на канализационном коллекторе. С неудобствами столкнутся потребители улиц Краснознаменной, Бачурина, Коммунистической, 6-й Гвардейской Дивизии, Шаталовой, Жуковского, Ленинградской, Волгоградской, Юбилейной, Ибаррури, Молодежной, Кондарева, В. Огнева, Краснозаводской, 3 Сентября, Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Донской, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Красина, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной, Степной, С. Лазо, Герцена, Чехова, Ватутина, Зеленой, Украинской, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивной, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Сергея Тюленина, Полетаева, Шевцовой, переулков Ильича, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, Стандартного, Садового, Моторного, 2-го Моторного, Линейного, Соснового, Хвойного, Черниговского, Львовского, Боринского, Данковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Коммунистическая, 24.



23 марта плановые работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома № 5 по улице Ангарской, №№ 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №3 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», № 3 по улице Брусничной, № 5 по улице Шоссейной, а также в районах Цемзавода, Центролита в садоводчествах «Горняк-1», «Спутник», на улицах Бородинской, Карбышева, Лавочкина, Пожарского.

С 09:00 до 12:00 без света останутся дома №№ 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6 по проспекту 60 лет СССР, №№ 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5 по Сиреневому проезду, №№ 5, 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 7, 8, 10 по улице Плеханова, №№ 5, 7 на площади Плеханова.

С 13:00 до 17:00 обесточат улицы Звездную и Филипченко.



