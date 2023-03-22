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В районах Дикого и Сырского отключат холодную воду
Причиной отключения 23 марта холодной воды в двух районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях. Кроме того, в районе Тракторного подачу холодной воды ограничат для уменьшения количества стоков при проведении ремонтных работ на канализационном коллекторе, пояснили в «РВК-Липецк».
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Сырского – домах № 16 по улице Детской, №№ 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17 в Рудном переулке, частном секторе улиц Шахматной, Алфавитной, Автодорожной, переулков Любимого, Чистого, Дружного, Ландшафтного, Бытового, Технологического, Малого. Воду подвезут по адресу: улица Детская, 16.
С 10:00 до 16:00 отключат холодную воду в районе Тракторного для уменьшения количества стоков при проведении ремонтных работ на канализационном коллекторе. С неудобствами столкнутся потребители улиц Краснознаменной, Бачурина, Коммунистической, 6-й Гвардейской Дивизии, Шаталовой, Жуковского, Ленинградской, Волгоградской, Юбилейной, Ибаррури, Молодежной, Кондарева, В. Огнева, Краснозаводской, 3 Сентября, Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Донской, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Красина, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной, Степной, С. Лазо, Герцена, Чехова, Ватутина, Зеленой, Украинской, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивной, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Сергея Тюленина, Полетаева, Шевцовой, переулков Ильича, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, Стандартного, Садового, Моторного, 2-го Моторного, Линейного, Соснового, Хвойного, Черниговского, Львовского, Боринского, Данковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Коммунистическая, 24.
23 марта плановые работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома № 5 по улице Ангарской, №№ 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, №3 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», № 3 по улице Брусничной, № 5 по улице Шоссейной, а также в районах Цемзавода, Центролита в садоводчествах «Горняк-1», «Спутник», на улицах Бородинской, Карбышева, Лавочкина, Пожарского.
С 09:00 до 12:00 без света останутся дома №№ 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6 по проспекту 60 лет СССР, №№ 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5 по Сиреневому проезду, №№ 5, 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 7, 8, 10 по улице Плеханова, №№ 5, 7 на площади Плеханова.
С 13:00 до 17:00 обесточат улицы Звездную и Филипченко.