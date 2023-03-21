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Липецкая вечЁрка: автомобиль главы района разбился в ДТП, хладокомбинат на грани банкротства, и мораторий на декларации
Сегодня, 21 марта, спасатели вытащили из искореженного автомобиля главу Воловского района Никиту Соловьева, на липецком хладокомбинате не исключают массовых сокращений, и декларации депутатов облсовета больше не появятся в свободном доступе.
— Еще бы, кто бы сомневался, что во всем виновата фура, — написал Житель Сокола.
— Надо соблюдать меня, — добавила Дистанция.
Стоит добавить, что в конце зимы липчане увидели, как Никита Соловьев вернул местной спортшколе новый японский внедорожник и уехал в администрацию в на автомобиле «Ларгус».
На липецком хладокомбинате возможны массовые сокращения персонала. Дело в том, что налоговики подали иск о банкротстве предприятия. Компания задолжала в бюджету и внебюджетным фондам более 11 миллионов рублей.
Владелец предприятия, экс-спикер горсовета Александр Афанасьев сообщил, что у разговоров о приостановке производства на неопределенное время и грядущем массовом сокращении персонала, есть основания. Добавим, что, судя по официальному сайту комбината, на нем работают 500 человек. Новость собрала более полусотни комментариев.
— Здесь же жаловались на низкую з/п и условия труда на предприятии, поэтому, мол, нефиг там делать. Как говорится, «по просьбам трудящихся», — написал Ну вот.
— Китай нас не бросит. Будем есть китайское мороженое, — уверен Патриот.
— Понаприватизировали собственности. А управлять не могут. — возмутился 123.
— Иск ФНС это, наверняка, лишь вершина айсберга. Липчане стали меньше покупать мороженое. Местное даже дороже, чем привезённое из других регионов. Экспортировать его уже некуда — ЕС и Израиль закрыты. А если ещё пальмуха в деле замешана, то это финал, — предположил айс.
— Очень сильно кажется, что это предприятие скоро станет филиалом «ЛебедяньМолоко», — выдвинул еще одну версию М.
Комитет областного Совета по государственному устройству и местному самоуправлению проголосовал сегодня за отмену публикаций депутатских деклараций о доходах. Большинство депутатов будут отчитываться о доходах только при получении мандата и в случае покупок, превышающих стоимостью доходы их семей за три года.
— Есть что скрывать? — спросила Елена.
— Как далеки они от народа, — заметила Маша.
— Правильно решили. Нечего народ злить, — считает Николай.
Завтра в Липецке до +10 градусов и без дождей. И обратите внимание: с 3 апреля ограничивается движение по улице Интернациональной на участке от дома № 50 до дома № 62. Там начнется капитальный ремонт теплотрассы, пролегающей под проезжей частью.
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