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Юго-западный ветер принесет в Липецкую область тепло и туман

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#потепление
Юго-западный ветер принесет в Липецкую область тепло и туман

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области высокого атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем – от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем она составит от +7 до +9 градусов.

День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 24 градусов мороза. 

281
#потепление

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