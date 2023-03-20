сегодня, 17:20
Юго-западный ветер принесет в Липецкую область тепло и туман
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области высокого атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем она составит от +7 до +9 градусов.
День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 24 градусов мороза.