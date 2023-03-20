В Липецкой области будет работать «горячая линия» по профилактике и выявлению туберкулеза

На 1 января 2023 года в Липецкой области проживало 253 больных активными формами туберкулеза.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 22 по 31 марта будет организована «горячая линия» по вопросам профилактики и выявления туберкулезной инфекции.



Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 8 (4742) 30-88-57, 30-88-41, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: 8 (4742) 30-86-54, в Липецкий областной противотуберкулезный диспансер 8 (4742) 55-22-18 (взрослые), 55-22-40 (дети), в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах 8 (код 47467) 2-07-78, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах 8 (код 47471)2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах 8 (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах 8 (код 47461) 2-10-77, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах 8 (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.



Заболеваемость туберкулёзом в Липецкой области в этом году продолжает сохранять эпидемиологически благополучный уровень. За последние 5 лет она снизилась в 2,1 раза, распространенность – в 2,2 раза, смертность от туберкулеза – в 2,4 раза.



«Преобладает удельный вес впервые выявленных больных при профилактических осмотрах (60,6%), что определяет низкую долю заболеваемости кавернозно-фиброзным туберкулезом. Вместе с тем туберкулез остается значимой медико-социальной проблемой: в 2022 году впервые выявленный туберкулез зарегистрирован у 160 жителей, на 1 января 2023 года в области проживает 253 больных активными формами туберкулеза. Заболеваемость среди лиц, не проходивших обследования 2 и более лет, была в 5,1 раз выше, чем в целом среди населения. Эпидемиологическая ситуация осложняется ростом заболеваемости лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза», - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.



В 2022 году туберкулёз выявлен у 3 детей и 3 подростков. У всех своевременно – на ранних стадиях заболевания. Вместе с тем около 1% детей остались не охваченными обследованиями в связи с отказами родителей. Кроме того, ежегодно родители около 200 новорожденных отказываются делать им БЦЖ.

