Выходные в Липецке: конкурс юных талантов, старт Лиги КВН и шоу «Импровизация»

Делимся советами, как улётно провести начавшиеся выходные.

Тепло и сухо

Сегодня в Липецке ожидают от 3 до 5 градусов тепла. Будет солнечно и без осадков.







Кому отключат воду

Некоторым липчанам выходные немного испортят плановые отключения воды, но таких будет немного.

Так, 18 марта, с 10:00 до 20:00 временно расстанутся с комфортом жители улиц Барашева, 5, 7; Ворошилова, 1, 3; Коммунальной, 3, 4; Первомайской, 57, 65, 58, 79, 81, 83, 85; Российской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Советской, 39, а также частного сектора на улице 70 лет Октября, переулке Добром, улицах Муравьёва, Российской, переулке Тополином, улицах Саратовской и Солнечной.







В воскресенье, 19 марта, с 10:00 до 20:00 отключат воду на Катукова, 28; Московской, 8а; Моршанской, 2а, 2, 4, 4б, 4а/1, 1а, 1б, 8, 8/2, 8/1,10, 22а, 22, 12, 14, 16, 18, 20, 11, 9, 13, 13а; Физкультурной, 14, 15, 13.

Конкурс юных «звезд» (6+)

Редко в одном месте увидишь такую концентрацию юных талантов, как сегодня в Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20).

С 9 утра здесь начался конкурс детского и юношеского творчества «Как стать звездой?». Дарования из многих городов будут определять сильнейших в четырех номинациях: «Хореография», «Вокал», «Оригинальный жанр», «Живое слово». Можно придти – посмотреть и послушать.

Поэтическая Art-тусовка (16+)

Потусить и развлечься в кругу культурных и творческих людей как обычно можно будет на Art-тусовке, которая, как обычно, состоится в библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в субботу с 18:30.

На этот раз вечер будет явно с поэтическим уклоном. Своё творчество представят липецкие поэтессы Ксения Вороткова, Анастасия Дёмина. Но не только стихами жива Art-тусовка: вы услышите фрагмент романа «Мастер и Маргарита» в исполнении творческого объединения «Чайка», выступление музыканта Татьяны Шерсток. И, конечно, всё завершится «Открытым микрофоном», где с 20:45 в течение часа своими талантами может блеснуть любой желающий.







«Пообещайте мне любовь» (12+)

Музыкальный вечер с таким названием пройдёт в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в субботу, 18 марта в 17:00.

Публика увидит литературно-музыкальную композицию с участием заслуженной артистки России Зинаиды Карандаковой (сопрано), лауреата международных конкурсов Сергея Терехова (фортепиано) и мастера художественного слова Веры Мартыновой прозвучат самые пронзительные и искренние произведения о любви.







Вы услышите «Любовь настала» и «Два стрижа» Р. Паулса, «Ты на свете есть» А. Бабаджаняна, «Не отрекаются любя» М. Минкова, «Да» и «Этот мир» А. Зацепина, «Любовь, похожая на сон» И. Крутого, «Не исчезай» М. Таривердиева, «Озеро надежды» И. Николаева, «Пообещайте мне любовь» Е. Крылатова, а также стихи А. Пушкина, У. Шекспира, В. Высоцкого, Э. Асадова, А. Фета.

- Это будет очень трогательно и высоко, - пообещали в липецкой государственной филарминии.

«Мой первый Рахманинов» (12+)

А в воскресенье в «Унионе» пройдёт очередной концерт, посвященный 150-леию великого русского композитора.

В концерте принимают участие учащиеся детских школ искусств Липецка и Ельца, а также Симфонический оркестр ДШИ №6, хор ДШИ №1 под управлением Игоря Цилина, хор ДШИ №6 под управлением Елены Серовой и студенты Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова.







В программе концерта — вокальные, инструментальные и хоровые сочинения Сергея Рахманинова: Этюд-картина, Романс, Симфонические танцы, Адажио, Итальянская полька, Прелюдия соль минор, «Маргаритки», 6 хоров: «Славься», «Ангел», «Ночка», «Сосна», «Задремали волны», «Неволя».

Вечер, скрипка (16+)

Что может быть возвышеннее, чем провести субботний вечер под волшебные звуки благородного музыкального инструмента?



В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 18 марта в 19:01 пройдёт концерт скрипачки Екатерины Белозёровой. Вход – любая бумажная купюра.

«Импровизация» в Липецке (18+)

Если кто-то не знал, сообщает – в Липецке имеются свои собственные команды, которые юморят в «Импровизации». И в воскресенье, 19 марта, они решили выявить сильнейших.

Баттл пройдёт в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 29) в 19:31. «Упрямые» бросят вызов «Независимым». Вход – любая купюра.

В Липецке стартует сезон КВН (18+)

Весёлые и находчивые на выходных будут не только импровизировать. 18 марта в концертном зале ЛГТУ стартует новый официальный сезон местной «Университетской лиги КВН».







Первая игра начнётся в 17:00. Сильнейшие команды поборются за титул 17-го чемпиона Университетской лиги. Пока корону носит сборная липецкого педагогического университета.

«Родничок» станцует для всех (12+)

Сегодня в 12:00 в ОЦКНТ (ул.Космонавтов, 54а) выступит ведущий детский коллектив Липецкой области – ансамбль танца «Родничок» имени Г. П. Шелякиной, работающий в жанрах народного, игрового, детского танца.







Зрители увидят номер основателя коллектива Галины Шелякиной «Деревенская картинка», который входит в золотой фонд ансамбля. Традиционно родничата представят блок танцев народов мира. На этот раз юные артисты познакомят зрителей с боливийским, шуточно-игровым тирольским и, конечно, русским танцами.

В концерте примут участие ансамбль народной песни «Тараторочки», студия эстрадного вокала «Остров детства» и театральный коллектив «Маленькие роли». Все артисты подарят зрителям море улыбок, радости, добра и хорошего весеннего настроения.

Кино за сто рублей

В ОЦКНТ продолжаются кинопоказы по выходным.

В нынешний уик-энд покажут кино «Мой волк». Франция, 2021. Драма, семейный. Режиссёр Денни Имбер (6+)

Фильм по реальным событиям. Девочка получает в подарок волчонка, который поддерживает ее после смерти мамы. Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

В ролях: Венсан Эльбаз, Шанна Кейбль, Мари Жиллен.



Сеансы 18 марта в 15:00, 19 марта в 12:00.

Дорогие липчане! Выходные – это прекрасно, но забывать обо всем на свете всё-таки не стоит. Время от времени заходите на GOROD48, чтобы уделить миру достойное его внимание. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе событий. Ждём вас снова и снова.