В Задонске горят дом и пристройка к нему

Пожар ещё тушат.

В Задонске на улице Тешевская горят дом площадью 28 квадратных метров и пристройка к нему площадью 20 квадратных метров.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар охватил всю площадь 48 квадратных метров. Возгорание тушат два отделения спасателей.