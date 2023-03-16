Происшествия

21 минуту назад

В Задонске горят дом и пристройка к нему

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#пожар
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Пожар ещё тушат.

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В Задонске на улице Тешевская горят дом площадью 28 квадратных метров и пристройка к нему площадью 20 квадратных метров.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар охватил всю площадь 48 квадратных метров. Возгорание тушат два отделения спасателей.

Фото, видео - vk.com/zdnklives
1 246
#пожар
4

Комментарии (1)

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Садовод

11 минут назад
Хорошо горит, качественно, что бы кто-то тушил - не видно
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