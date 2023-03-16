Происшествия
21 минуту назад
В Задонске горят дом и пристройка к нему
Пожар ещё тушат.
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В Задонске на улице Тешевская горят дом площадью 28 квадратных метров и пристройка к нему площадью 20 квадратных метров.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар охватил всю площадь 48 квадратных метров. Возгорание тушат два отделения спасателей.
Фото, видео - vk.com/zdnklives
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар охватил всю площадь 48 квадратных метров. Возгорание тушат два отделения спасателей.
Фото, видео - vk.com/zdnklives
Садовод