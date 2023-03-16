В Липецком районе мать задолжала на содержание сына более 1,3 миллиона рублей

Как только парню исполнилось 18 лет, он снял все претензии.

В Липецком районе мать задолжала по алиментам на содержание сына более чем 1,3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, женщина была уведомлена о возбуждении в отношении неё исполнительного производства, но никаких мер для погашения задолженности не предпринимала.



Но потом к судебному приставу поступило заявление от сына: как только парню исполнилось 18 лет, он сообщил о полном погашении матерью задолженности.













