Общество

19 минут назад

В Липецком районе мать задолжала на содержание сына более 1,3 миллиона рублей

122
#дети #алименты
В Липецком районе мать задолжала на содержание сына более 1,3 миллиона рублей

Как только парню исполнилось 18 лет, он снял все претензии.

В Липецком районе мать задолжала по алиментам на содержание сына более чем 1,3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, женщина была уведомлена о возбуждении в отношении неё исполнительного производства, но никаких мер для погашения задолженности не предпринимала.

Но потом к судебному приставу поступило заявление от сына: как только парню исполнилось 18 лет, он сообщил о полном погашении матерью задолженности.






122
#дети #алименты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На восстановление самого красивого подземного перехода Липецка требуется 15 миллионов рублей
#подземный переход #мозаика
На восстановление самого красивого подземного перехода Липецка требуется 15 миллионов рублей

5 минут назад

Общество
Cудебные приставы проведут приём родственников мобилизованных
#приставы #мобилизация #спецоперация
Cудебные приставы проведут приём родственников мобилизованных

26 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: Ночь в архиве, патриотический концерт и вечер оскароносного кино
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: Ночь в архиве, патриотический концерт и вечер оскароносного кино

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: повестки из военкомата, деталь ракеты на огороде, и судьба «птичек» Скольского мос...
#вечЁрка #повестки #ракета
14
Липецкая вечЁрка: повестки из военкомата, деталь ракеты на огороде, и судьба «птичек» Скольского мос...

вчера, 20:23

Общество
Провал на улице Гоголя раскопали и огородили
#ЖКХ #провал
9
Провал на улице Гоголя раскопали и огородили

вчера, 20:07

Общество
В Госжилинспекцию поступили 54 обращения по начислениям за ОДН
#ОДН #ЖКХ
13
В Госжилинспекцию поступили 54 обращения по начислениям за ОДН

вчера, 19:10

Общество