Экономика

сегодня, 08:54

Из-за санкций липчане стали чаще жаловаться на нарушения прав на финансовом рынке

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#деньги #банк
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Из-за санкций липчане стали чаще жаловаться на нарушения прав на финансовом рынке

Но уменьшилось количество жалоб на микрофинансовые организации.

В прошлом году Банк России получил 2081 жалобу от жителей Липецкой области, это почти на 7% больше, чем в 2021 году. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, основной причиной роста стали обращения, связанные с санкционными ограничениями. Порядка 960 жалоб касались работы кредитных организаций.

«Количество жалоб на микрофинансовые организации сократилось на 35%, до 195, в первую очередь за счет уменьшения обращений по вопросам возврата просроченной задолженности. В 2022 году липчане также жаловались на финансовых мошенников, которые оформляли займы на чужое имя. Для решения этой проблемы введен порядок проверки личности заемщика по определенным параметрам при выдаче онлайн-микрозаймов, кроме того, разрабатывается механизм самозапрета на займы и кредиты.

Рост обращений (до 84) на субъекты рынка ценных бумаг был вызван прежде всего вынужденными переводами брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных ценных бумаг. В связи с этим принят закон о сохранении права на налоговый вычет у инвесторов, которые открыли новые индивидуальные инвестиционные счета с нарушением стандартного срока закрытия старых», - отмечают в пресс-службе.
385
#деньги #банк
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