Сегодня в Липецке: «Казаки России», брошь Симаргл и как будут ловить водителей без ОСАГО

Рассказываем всё необходимое про последний рабочий день недели.

Погода стабильна

Сегодняшний денёк будет похож на вчерашний – температура от 5 до 7 градусов мороза, облачно с прояснениями. Вот только снег не будет идти совсем, обещают день без осадков.







Отключения воды

«Засуха» в пятницу ждёт немногих. Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям домов на проспекте Победы, 53, на улице Салтыкова-Щедрина №№ 141, 154, 156, а также в частном секторе улиц XX Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского, Студёновской.







Без света

С 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ свет отключат на улице XX Партсъезда, 10б. А с 9:00 до 16:00 на улице Зелегя, 11, 11в/2, 7а/3, 9а; площади Плеханова, 1, а также на улице Зои Космодемьянской.







Пробки

Пятница – самый «пробковый» день. Сегодня заторы на дорогах начались с утра и будут трепать нам нервы целый день. Поэтому не ленитесь, а загляните перед выездом в «Яндекс-пробки» или любое похожее приложение, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Умный в гору не пойдёт, а пробку он постарается объехать.

«Казаки России» спляшут в ДК «Сокол»

Известный во многих странах ансамбль «Казаки России», которому в своё время аплодировала королева Великобритании, в последнее время чаще выступает дома.







Сегодня у липчан будет новая возможность увидеть творчество прославленных земляков во дворце культуры «Сокол». В 18:00 здесь начнётся праздничное выступление казаков «Я люблю тебя, Россия», посвященное Дню защитника Отечества.

Брошь Симаргл

Симаргл – древнерусское божество, по одной из версий – вестник между небесным и земным мирами, по другой – покровитель семян и корней, охранитель растительности.







Этническую брошь с символом божества липчанам предлагают изготовить своими руками под чутким руководством мастера в Музее современной скульптуры, известном также как мастерская народного художника России Юрия Гришко (ул. Студёновская, 39б).

Семинар, по итогам которого вы получите брошь, пройдёт сегодня в 18:30. Для участия необходима предварительная запись +7 (901) 910-13-10.

«Музыка на закате»

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская,28) предлагает завершить рабочую неделю традиционным концертом «Музыка на закате».

Желающих расслабиться вечером под волшебные мелодии ждут в 19:01, свое творчество на этот раз продемонстрируют мастерица игры на фортепиано Татьяна Золотых и Ульяна Цепелева, умеющая, как никто, виртуозно играть на флейте. Оплата по сердцу т.е. кому сколько не жалко.

Концерт в форме квартирника

Липецкая рок-группа «Труппа ТО» приглашает в областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Андрей Антипов и его друзья, исполнители песен «Брежнев», «История культуры» соберут единомышленников на ограниченном пространстве в форме акустического квартирника.









Фото из архива участников группы "Труппа ТО", предоставлено музыкантами.





Сюрпризом вечера станет специальный гость Сергей Абдуллаев — музыкант, композитор, продюсер творческого проекта VRN PRO. В его исполнении слушатели откроют для себя новые направления музыки, такие как рэп, хип-хоп, битбокс и многие другие.



Концерт начнётся в 19:00, вход с торца здания, там где спуск в подвал.

Электронная регистрация на «Лыжню России» завершается

Последний шанс подать заявку в режиме on-line работает сегодня до 12:00. Всем остальным в день гонки т.е. завтра 18 февраля, нужно приехать задолго до выстрела стартового пистолета, который прозвучит в полдень. Очереди в палатки регистрации начнут выстраиваться с 10:00.







Но пройти электронную регистрацию всё-таки проще. Форма для участия в забегах на 5 и 10 км находится здесь.

Чтобы выступить в в костюмированном забеге, вам сюда.

Отдельная регистрация для участников от организаций коллективным допуском врача тут.

«Большой брат» поможет поймать тех, кто катается без страховки

В 2023 году в России планируется запуск масштабного и дорогостоящего проекта: через камеры видеонаблюдения будут проверять наличие у водителя полиса ОСАГО.

Страхование автогражданской ответственности является обязательным по закону, но чего греха таить – иногда водители выезжают на свой страх и риск, особенно те, кто редко пользуется автомобилем. Теперь этому положат конец, предупредили в Роскачестве. Тут есть свои нюансы. Вероятно, выявлять будет не всех водителей, а только тех, кто попался на другом нарушении правил. Ведь установленные сейчас вдоль дорог камеры не фиксируют весь поток машин, они реагируют только на нарушителей. Вот их-то и будут проверять по базам. Штраф за отсутствие полиса невелик – 800 рублей, но зато планируется выписывать его раз в сутки за все дни, когда попался нарушитель. В итоге лихо разъезжающему по городу водителю без ОСАГО может «накапать» приличная сумма.





Иногда пишут о том, что камеры уже начали проверять страховку в Москве, Санкт-Петербурге, крупных городах. В Роскачестве сообщили, что это фейк, но пообещали, что в текущем году всё заработает.

Дорогие липчане! Сегодня у многих масса хлопот. Нужно доделать дела на работе и определиться, куда сходить расслабиться вечером (наша рубрика как раз в помощь). Но при этом не нужно предавать окружающий мир холодному забвению: вокруг происходят события, достойные вашего внимания. Следите на новостями на GOROD48, не забывайте чаще заходить на сайт. Мы ждём вас снова и снова.