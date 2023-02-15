Происшествия

сегодня, 09:54

Двое детей пострадали в авариях на улице Гагарина

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#авария #ДТП
Двое детей пострадали в авариях на улице Гагарина

14-летняя девочка получила травму в столкновении автомобилей, а 9-летняя попала под машину. 


Вчера на улице Гагарина в Липецке произошли две аварии, в которых пострадали дети.

В 07:55 на улице Гагарина 32-летняя женщина за рулем «Хендай-Солярис» сбила вне зоны пешеходного перехода 9-летнюю девочку.  Ребенка доставили в областную детскую больницу и после оказания помощи отправили домой. 

Через час напротив дома №110 по улице Гагарина в остановившийся  «Опель-Астра» врезался «Рено-Логан» 43-летнего водителя. В столкновении получили травмы 35-летняя женщина-водитель «Опеля» и ее 14-летняя пассажирка, 34-летний пассажир и 66-летняя пассажирка «Рено». После оказания помощи все пострадавшие были отпущены из медицинских учреждений.

«По предварительным данным, водитель «Рено» ошибся с  выбором дистанции», - сообщает УГИБДД.

14 февраля автоинспекторы зарегистрировали еще 34 аварии, они обошлись без пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Автохам

4 минуты назад
Эх, на общественном дорого сейчас теперь. Только автомобилиь!
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Эх

30 минут назад
Ошибальщики... Тогда пешком ходите или на общественном.
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