Происшествия
сегодня, 18:02
Сгоревший на улице Неделина «ВАЗ» был брошенным
Начало возгорания заметил прохожий.
Сгоревший сегодня на улице Неделина в Липецке автомобиль был брошенным. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В полиции рассказали, что начало пожара увидел прохожий. Мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о задымлении в салоне автомобиля.
- По словам очевидцев, машина была не на ходу. В данный момент проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, - рассказали в полиции.
Напомним, что сообщение о возгорании машины на пульт диспетчера МЧС поступило в 14:33. На месте происшествия пожарные обнаружили объятый пламенем автомобиль. Огонь тушили два пожарных расчёта. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
В полиции рассказали, что начало пожара увидел прохожий. Мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о задымлении в салоне автомобиля.
- По словам очевидцев, машина была не на ходу. В данный момент проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, - рассказали в полиции.
Напомним, что сообщение о возгорании машины на пульт диспетчера МЧС поступило в 14:33. На месте происшествия пожарные обнаружили объятый пламенем автомобиль. Огонь тушили два пожарных расчёта. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.