Происшествия

сегодня, 18:02

Сгоревший на улице Неделина «ВАЗ» был брошенным

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#МЧС #пожар #УМВД
Сгоревший на улице Неделина «ВАЗ» был брошенным

Начало возгорания заметил прохожий.

Сгоревший сегодня на улице Неделина в Липецке автомобиль был брошенным. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В полиции рассказали, что начало пожара увидел прохожий. Мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о задымлении в салоне автомобиля. 

- По словам очевидцев, машина была не на ходу. В данный момент проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, - рассказали в полиции.

Напомним, что сообщение о возгорании машины на пульт диспетчера МЧС поступило в 14:33. На месте происшествия пожарные обнаружили объятый пламенем автомобиль. Огонь тушили два пожарных расчёта. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
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#МЧС #пожар #УМВД

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