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Авария из анекдота про «новых русских» - под Липецком в ДТП попал «Гелендваген»
Стоимость внедорожника составляет примерно 20 таких авто, как у второго участника аварии.
Авария, словно из анекдота про «новых русских», произошла сегодня днём на Липецкой кольцевой автодороге.
В районе поворота на сады столкнулись вполне себе народный автомобиль «Рено», на котором передвигается в основном средний класс, и «Мерседес-Гелендваген».
Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, в ДТП обошлось без пострадавших. Участники аварии смогли договориться между собой и оформили на месте европротокол, чтобы сэкономить время.
Кстати, стоимость нового внедорожника «Гелендваген» в автосалонах доходит до 20 миллионов рублей.