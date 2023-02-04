Авария из анекдота про «новых русских» - под Липецком в ДТП попал «Гелендваген»

Стоимость внедорожника составляет примерно 20 таких авто, как у второго участника аварии.

Авария, словно из анекдота про «новых русских», произошла сегодня днём на Липецкой кольцевой автодороге.

В районе поворота на сады столкнулись вполне себе народный автомобиль «Рено», на котором передвигается в основном средний класс, и «Мерседес-Гелендваген».

Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, в ДТП обошлось без пострадавших. Участники аварии смогли договориться между собой и оформили на месте европротокол, чтобы сэкономить время.

Кстати, стоимость нового внедорожника «Гелендваген» в автосалонах доходит до 20 миллионов рублей.