Замглавы МИД РФ рассказал о возможности задействовать ООН в разрешении украинского кризиса

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью «Известиям» 30 января, что доверие к секретариату ООН в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников, а для успешного привлечения организации к урегулированию украинского кризиса Секретариату ООН следует восстановить здравомыслие и прекратить попытки «прятаться» за политизированными неконсенсусными решениями государств-членов.





При этом он подчеркнул, что за годы своего существования Генеральная Ассамблея ООН приняла большое количество разных резолюций и при этом ей не потребовалось находить консенсус между странами. Однако в своих высказываниях секретариат не всегда опирается на принятые документы, а также не использует инициативно для критики той или иной стороны, пишут



«Если есть политическая воля руководства ООН к восстановлению доверия, а следовательно, и посреднического потенциала, ооновцам следует в своих действиях строго соответствовать ст. 97 и 100 Устава организации», — считает Вершинин.



Замминистра также оценил намерения Украины и ее западных покровителей создать якобы международный трибунал над Россией. По словам Вершинина, это псевдоправые инициативы, которые МИД внимательно отслеживает. Призывы площадках ЕС и Совета Европы звучат достаточно давно, однако юридически бессмысленны.



«Что касается «местечковых» структур, которые создавались бы через договоренности внутри этого «политического актива» (например, в Совете Европы), то в силу неучастия в них России решения таких органов не будут для нее обязательными», — заключил замминистра. «К сожалению, доверие к секретариату организации в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников, на фоне которого Петр Порошенко, а затем и Владимир Зеленский саботировали исполнение обязательств Киева по утвержденному резолюцией СБ ООН 2202 Комплексу мер», — заявила замглавы российского МИДа.При этом он подчеркнул, что за годы своего существования Генеральная Ассамблея ООН приняла большое количество разных резолюций и при этом ей не потребовалось находить консенсус между странами. Однако в своих высказываниях секретариат не всегда опирается на принятые документы, а также не использует инициативно для критики той или иной стороны, пишут «Известия». «Если есть политическая воля руководства ООН к восстановлению доверия, а следовательно, и посреднического потенциала, ооновцам следует в своих действиях строго соответствовать ст. 97 и 100 Устава организации», — считает Вершинин.Замминистра также оценил намерения Украины и ее западных покровителей создать якобы международный трибунал над Россией. По словам Вершинина, это псевдоправые инициативы, которые МИД внимательно отслеживает. Призывы площадках ЕС и Совета Европы звучат достаточно давно, однако юридически бессмысленны.«Что касается «местечковых» структур, которые создавались бы через договоренности внутри этого «политического актива» (например, в Совете Европы), то в силу неучастия в них России решения таких органов не будут для нее обязательными», — заключил замминистра.