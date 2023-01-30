В мире

26 минут назад

Замглавы МИД РФ рассказал о возможности задействовать ООН в разрешении украинского кризиса

53

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью «Известиям» 30 января, что доверие к секретариату ООН в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников, а для успешного привлечения организации к урегулированию украинского кризиса Секретариату ООН следует восстановить здравомыслие и прекратить попытки «прятаться» за политизированными неконсенсусными решениями государств-членов.

«К сожалению, доверие к секретариату организации в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников, на фоне которого Петр Порошенко, а затем и Владимир Зеленский саботировали исполнение обязательств Киева по утвержденному резолюцией СБ ООН 2202 Комплексу мер», — заявила замглавы российского МИДа.

При этом он подчеркнул, что за годы своего существования Генеральная Ассамблея ООН приняла большое количество разных резолюций и при этом ей не потребовалось находить консенсус между странами. Однако в своих высказываниях секретариат не всегда опирается на принятые документы, а также не использует инициативно для критики той или иной стороны, пишут «Известия».

«Если есть политическая воля руководства ООН к восстановлению доверия, а следовательно, и посреднического потенциала, ооновцам следует в своих действиях строго соответствовать ст. 97 и 100 Устава организации», — считает Вершинин.

Замминистра также оценил намерения Украины и ее западных покровителей создать якобы международный трибунал над Россией. По словам Вершинина, это псевдоправые инициативы, которые МИД внимательно отслеживает. Призывы площадках ЕС и Совета Европы звучат достаточно давно, однако юридически бессмысленны.

«Что касается «местечковых» структур, которые создавались бы через договоренности внутри этого «политического актива» (например, в Совете Европы), то в силу неучастия в них России решения таких органов не будут для нее обязательными», — заключил замминистра.
53

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Учительница из США оказалась в тюрьме за секс с 17-летним учеником

19 минут назад

В мире
Более 40 человек погибли в ДТП с рухнувшим с моста автобусом в Пакистане
Более 40 человек погибли в ДТП с рухнувшим с моста автобусом в Пакистане

вчера, 12:33

В мире
Глубокая яма образовалась у ТЦ в Воронеже
Глубокая яма образовалась у ТЦ в Воронеже

вчера, 12:28

В мире
В Гааге полиция задержала более 200 человек в ходе акции протеста
В Гааге полиция задержала более 200 человек в ходе акции протеста

28.01.2023 22:41

В мире
Пилот погиб при крушении двух истребителей в Индии
Пилот погиб при крушении двух истребителей в Индии

28.01.2023 14:32

В мире
Венгрия может наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ
#санкции #вето #Венгрия
Венгрия может наложить вето на санкции ЕС против ядерной энергетики РФ

27.01.2023 13:56

В мире