Коронавирус
42 минуты назад
В Липецкой области продолжатся рост выявляемости COVID-19
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За последние сутки выявили 45 случаев, а накануне было 30-ть.
В Липецкой области за сутки никто не умер от COVID-19, госпитализировали четверых человек, а выздоровели 13 человек. Для сравнения: 27 января 2022 года были выявлены 384 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 666 случаев COVID-19, выздоровели 172 415 человек, умерли 3 949 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 88 случаев COVID-19, в Тульской области — 38, в Курской области — 29, в Рязанской области — 27, в Тамбовской области — 25, в Орловской области — 19. В Орловской области за сутки умер один человек от COVID-19.
В России за сутки выявили 7 164 случая COVID-19, госпитализированы 939 человек, выздоровели 4 876 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 924 261 случай COVID-19, выздоровели 21 331 320 человек, умерли 394 902 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 666 случаев COVID-19, выздоровели 172 415 человек, умерли 3 949 человек.
В Воронежской области за сутки выявили 88 случаев COVID-19, в Тульской области — 38, в Курской области — 29, в Рязанской области — 27, в Тамбовской области — 25, в Орловской области — 19. В Орловской области за сутки умер один человек от COVID-19.
В России за сутки выявили 7 164 случая COVID-19, госпитализированы 939 человек, выздоровели 4 876 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 924 261 случай COVID-19, выздоровели 21 331 320 человек, умерли 394 902 человека.
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