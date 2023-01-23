Происшествия

24 минуты назад

Липчанин поцарапал ножом машину соседки

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#конфликт
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Липчанин поцарапал ножом машину соседки

Ущерб составил 98 000 рублей.

Ещё 28 декабря прошлого года на улице Кутузова в Липецке ножом умышленно повредили автомобиль «Шкода Рапид», принадлежащий 44-летней женщине. Ущерб составил 98 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, участковым задержан подозреваемый - 37-летний сосед женщины. Мужчина во всём признался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. 
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#конфликт
2

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Вердикт.

3 минуты назад
Дать кисточку и пусть красит.
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