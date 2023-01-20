Липецких водителей предупреждают об опасностях обледенелой дороги

Завтра, 21 января прогнозируется понижение температуры и Госавтоинспекция Липецка выпустила обращение к водителям и пешеходам.

Накануне на дорогах региона было зарегистрировано 33 факта механического столкновения автомобилей.



«Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке: дорожное покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецке прогнозируется понижение температуры, что в свою очередь увеличивает риск стать участником ДТП. Госавтоинспекция Липецка рекомендует водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия. Соблюдать дистанцию и боковой интервал. На забывать о том, что на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колёс с покрытием значительно снижается», - отмечают в Госавтоинспекции Липецка.



Пешеходы должны помнить, что осадки ухудшают видимость и затрудняют дорожное движение. А тормозной путь на скользкой дороге в несколько раз превышает обычный. В сложной ситуации водитель не всегда может применить экстренное торможение. Поэтому переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам. Убедившись, что водители уступают дорогу. При движении в тёмное время суток советуют использовать светоотражающие элементы, особенно это касается детей.