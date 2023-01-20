Общество

сегодня, 19:24

Липецких водителей предупреждают об опасностях обледенелой дороги

2 711
#гололёд #ГИБДД
Липецких водителей предупреждают об опасностях обледенелой дороги

Завтра, 21 января прогнозируется понижение температуры и Госавтоинспекция Липецка выпустила обращение к водителям и пешеходам.

Накануне на дорогах региона было зарегистрировано 33 факта механического столкновения автомобилей.

«Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке: дорожное покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецке прогнозируется понижение температуры, что в свою очередь увеличивает риск стать участником ДТП. Госавтоинспекция Липецка рекомендует водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия. Соблюдать дистанцию и боковой интервал. На забывать о том, что на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колёс с покрытием значительно снижается», - отмечают в Госавтоинспекции Липецка.

Пешеходы должны помнить, что осадки ухудшают видимость и затрудняют дорожное движение. А тормозной путь на скользкой дороге в несколько раз превышает обычный. В сложной ситуации водитель не всегда может применить экстренное торможение. Поэтому переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам. Убедившись, что водители уступают дорогу. При движении в тёмное время суток советуют использовать светоотражающие элементы, особенно это касается детей.
2 711
#гололёд #ГИБДД

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Светлана

сегодня, 19:46
Так уже понизилась.Пора Гаи выпускать обращение к дорожникам,чтобы посыпали песком.Чего ждать-то!?
ответить

Зимний рыбак

сегодня, 19:38
Так ведь власти усыпали песком и солью все дороги в три слоя, чего ж тут пердуперждать?
ответить

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: конфликт в детсаду, драка школьниц и перепись бомжей
#вечЁрка #конфликт #детсад
2
Липецкая вечЁрка: конфликт в детсаду, драка школьниц и перепись бомжей

25 минут назад

Общество
Вице-мэр Ирина Артемова открыла завод газобетонных блоков в Липецке
#строительство #завод
10
Вице-мэр Ирина Артемова открыла завод газобетонных блоков в Липецке

сегодня, 17:49

Общество
В поселке Сырском отключат холодную воду
#отключение воды
2
В поселке Сырском отключат холодную воду

сегодня, 17:47

Общество
Отец троих детей задолжал по алиментам 650 тысяч рублей
#дети #алименты
8
Отец троих детей задолжал по алиментам 650 тысяч рублей

сегодня, 17:20

Общество
Докатились: с травмами к медикам попали 335 жителей Липецка
#гололед
39
Докатились: с травмами к медикам попали 335 жителей Липецка

сегодня, 13:11

Общество
Мать пятерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов
#дети #алименты
Мать пятерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов

сегодня, 13:00

Общество