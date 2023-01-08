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сегодня, 09:21

До 14 января продлена приостановка работы аэропорта «Липецк»

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#аэропорт
До 14 января продлена приостановка работы аэропорта «Липецк»

51-й раз с марта прошлого года Росавиация продлила запрет на полеты из липецкого аэропорта.

В конце прошлого года Росавиация перестала еженедельно официально уведомлять граждан о запрете полетов из центральных и южных аэропортов России. Последнее продление моратория было до 8 января.

Как сообщили GOROD48 на горячей линии аэропорта «Липецк», сегодня запрет на полеты в Липецк и из Липецка гражданских судов продлен до 14 января.

Это стало 51-м продлением моратория на полеты с марта прошлого года.
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#аэропорт

Комментарии (2)

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32 минуты назад
Большое,за наше счастливое детство Леонид Ильич.
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Давным давно отдали бы

51 минуту назад
Стритрейсерам территорию, всё равно не эксплуатируется, чтобы жалоб не было, что они у ,,Ленты,, ,,Ашана,, гоняются.
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