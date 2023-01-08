До 14 января продлена приостановка работы аэропорта «Липецк»

51-й раз с марта прошлого года Росавиация продлила запрет на полеты из липецкого аэропорта.

В конце прошлого года Росавиация перестала еженедельно официально уведомлять граждан о запрете полетов из центральных и южных аэропортов России. Последнее продление моратория было до 8 января.



Как сообщили GOROD48 на горячей линии аэропорта «Липецк», сегодня запрет на полеты в Липецк и из Липецка гражданских судов продлен до 14 января.



Это стало 51-м продлением моратория на полеты с марта прошлого года.