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В липецком зоопарке черный кролик, символ будущего года, подружился с черепахой

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#год Кролика #зоопарк
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В липецком зоопарке живут около двадцати кроликов.

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В липецком зоопарке устроили смешанную экспозицию. В одну клетку посадили карликового черного кролика Степашку, черепаху Тортиллу и обезьянку Коко. Если обезьянка предпочитает лазать по верху клетки, то кролик и черепаха подружились.

«Черепаха и кролик с некоторых пор едят из одной тарелочки. Тортилла старается ухватить кусок капусты около мордочки Степашки, там же вкуснее», написано в комментарии к видео, снятом сотрудниками зоопарка.

— Смешанные экспозиции интереснее смотрятся. Выбираются животные, которые друг другу не мешают. Еду, конечно, им дают разную. Животные часто начинают дружить, — рассказала заведующая отделом липецкого зоопарка Ольга Кривошеева.

К кроликам сейчас повышенный интерес: по восточному календарю наступает год Черного Водяного Кролика. В зоопарке живут около двух десятков этих животных. Их численность, понятное дело, постоянно меняется. Летом кроликов выпускают в контактный зоопарк, там они пользуются повышенным спросом у посетителей. Часть животных продают в магазины, заводчикам или посетителям.

Видео: Липецкий зоопарк
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#год Кролика #зоопарк
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Комментарии (4)

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