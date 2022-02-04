Общество

35 минут назад

После трагедии в Ельце проверят дома пенсионеров

597
#пожар #проверка #социальное обслуживание
После трагедии в Ельце проверят дома пенсионеров

83-летняя женщина погибла в огне.

Утром 1 февраля в двухэтажном доме на улице Лермонтова в Ельце произошел пожар. В огне погибла 83-летняя женщина. По предварительному заключению экспертов причина возгорания – неисправная электропроводка, сообщает вице-губернатор Липецкой области по социальному блоку Ольга Белоглазова. Происшествие в Ельце стали причиной для ряда поручений.

- Поручила управлению соцполитики организовать совместные с представителями коммунальных служб проверки состояния жилья стоящих на соцобслуживании жителей. Их в нашем регионе 14,5 тысяч, 1 200 из них - лежачие. Необходимо не только помочь нашим подопечным решить бытовые вопросы, но и обратить особое внимание на внешний вид розеток, выключателей, в целом электропроводки. Если жилье нуждается в экстренном ремонте необходимо рассмотреть возможность оказать материальную помощь нуждающимся, - написала Ольга Белоглазова в Instagram.

Вице-губернатор также уточнила, что в регионе предусмотрена выплата в размере 15 000 рублей семьям или одиноким гражданам, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (21 000 рублей).


597
#пожар #проверка #социальное обслуживание

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«АвтоВАЗ» обязали платить липчанке до 1 000 рублей в день
#иск #автомобиль #суд
3
«АвтоВАЗ» обязали платить липчанке до 1 000 рублей в день

48 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
1
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: подлог в службе сервиса, жертва такси и три нарушения ПДД за пять секунд
#вечЁрка #авария #компьютер
1
Липецкая вечЁрка: подлог в службе сервиса, жертва такси и три нарушения ПДД за пять секунд

вчера, 20:22

Общество
На трёх улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
6
На трёх улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:10

Общество
Росприроднадзор проверит причастность предприятий Липецкой области к загрязнению реки Дон
#Росприроднадзор #река Дон #загрязняющие вещества
19
Росприроднадзор проверит причастность предприятий Липецкой области к загрязнению реки Дон

вчера, 16:44

Общество
«Чтобы Липецк не утонул, как «Титаник», мы должны внести в генплан свои предложения»
#генплан
102
«Чтобы Липецк не утонул, как «Титаник», мы должны внести в генплан свои предложения»

вчера, 14:28

Общество