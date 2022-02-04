Общество
35 минут назад
После трагедии в Ельце проверят дома пенсионеров
83-летняя женщина погибла в огне.
Утром 1 февраля в двухэтажном доме на улице Лермонтова в Ельце произошел пожар. В огне погибла 83-летняя женщина. По предварительному заключению экспертов причина возгорания – неисправная электропроводка, сообщает вице-губернатор Липецкой области по социальному блоку Ольга Белоглазова. Происшествие в Ельце стали причиной для ряда поручений.
- Поручила управлению соцполитики организовать совместные с представителями коммунальных служб проверки состояния жилья стоящих на соцобслуживании жителей. Их в нашем регионе 14,5 тысяч, 1 200 из них - лежачие. Необходимо не только помочь нашим подопечным решить бытовые вопросы, но и обратить особое внимание на внешний вид розеток, выключателей, в целом электропроводки. Если жилье нуждается в экстренном ремонте необходимо рассмотреть возможность оказать материальную помощь нуждающимся, - написала Ольга Белоглазова в Instagram.
Вице-губернатор также уточнила, что в регионе предусмотрена выплата в размере 15 000 рублей семьям или одиноким гражданам, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (21 000 рублей).
- Поручила управлению соцполитики организовать совместные с представителями коммунальных служб проверки состояния жилья стоящих на соцобслуживании жителей. Их в нашем регионе 14,5 тысяч, 1 200 из них - лежачие. Необходимо не только помочь нашим подопечным решить бытовые вопросы, но и обратить особое внимание на внешний вид розеток, выключателей, в целом электропроводки. Если жилье нуждается в экстренном ремонте необходимо рассмотреть возможность оказать материальную помощь нуждающимся, - написала Ольга Белоглазова в Instagram.
Вице-губернатор также уточнила, что в регионе предусмотрена выплата в размере 15 000 рублей семьям или одиноким гражданам, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (21 000 рублей).