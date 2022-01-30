Липецкие баскетболисты – герои, как 300 спартанцев, но от этого не легче

После вояжа в Ставрополь и Майкоп на счету липчан уже 16 поражений подряд – такого не было никогда в истории команды.

Липецкий баскетбол жив или нет? На неделе липчане проиграли всё 4 матча южного турне Суперлиги-2 по Ставрополю и Майкопу.

В результате серия поражений нашей команды достигла уже 16-и матчей подряд. Такого не было за всю историю липецкого баскетбола. И, судя по всему, это далеко не предел.

Но не стоит сразу кидать все камни в команду, не посмотрев на условия, в которых она существует. Средств для укрепления состава «Мицубаскет» опять не нашёл, в результате в поездку отправились всего восемь баскетболистов, из которых троё ещё юниоры – 18-летние Игорь Бабкин, Егор Щедрин и 19-летний Артём Чиповенко.

Во вчерашней игре в Майкопе с местным «Динамо-МГTУ» из-за травмы не смог принять участие играющий тренер и лидер нашей команды Константин Бреев, а без него пришлось совсем тяжело. В итоге в игре, которая проходила практически без защиты, хозяева победили – 105:75. Отметим достижение 26-летнего двухметрового разыгрывающего динамовцев Павла Сизова, который один умудрился принести своей команде 53 (!) очка. У нас особенно постарались Павел Крыков и Евгений Ярмак – по 24, а также Дмитрий Рытенко – 14.

В сегодняшнем повторном матче Бреев вернулся на площадку, но из-за болей был бледной тенью самого себя и, практически не покидая площадку, набрал всего 6 очков. Зато мы потеряли Щедрина, который не смог помочь команде. Динамовцы вновь выиграли, на этот раз ещё крупнее – 113:64.

Любопытно, что самым результативным на площадке в составах обеих команд стал липецкий защитник Максим Кузнецов, набравший 16 очков. Зато у хозяев нашу корзину поразили все 12 (!) игравших баскетболистов, а семеро из них набрали больше 10 очков.

В Ставрополе «Мицубаскет» уступил – 90:120 и 59:93. Характерен пример первой игры: пока были силы, липчане вели после стартовой четверти – 23:18, но затем случилось неизбежное. А когда в начале третьей четверти за 5-й фол был вынужден покинуть площадку один из лидеров липчан Павел Крыков, то стало совсем невмоготу.

Отметим достижение юного Бабкина, который в 1-м матче в Ставрополе покорил рубеж в 10 набранных очков – впервые в карьере.







Липчане после окончания турне: вроде и сделали всё, что могли, но...

В целом в команде всё плохо. Беспросветное последнее место, всего 3 победы в 28-ми матчах, кризис с составом. «Мицубаскет» нужно укреплять, а по большому счёту руководителям пора бы уже обратить внимание на «пожалуй, лучшую игру с мячом».



Фото vk.com/bc_dinamomgtu





