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39 минут назад
На Урале учительница увольняется после скандала с эротической сказкой
Учительница школы № 3 в Реже не вынесла позора из-за скандала с эротической сказкой.
В городе Реж Свердловской области учительница, которая задала на дом четвероклассникам прочесть эротическую сказку Александра Пушкина "Царь Никита и 40 его дочерей", написала заявление об увольнении, - пишет портал E1.ru.
По данным издания, 70-летняя педагог написала заявление после нападок родителей школьников. "Она действительно хочет уволиться, но дело в том, что работать в школе некому, поэтому мы надеемся, что учитель все-таки останется", — заявила начальник управления образования Режа Ирина Клюева.
По ее словам, педагогу дали несколько дней отдыха, чтобы прийти в себя после случившегося. Преподаватель, которая задала прочесть эротическую сказку Пушкина, учила четвероклассников, пока их основной педагог был в декрете, - пояснила Клюева.
К слову сказать, школа, в которой учатся дети, по иронии судьбы находится на улице Пушкина. Четвертый класс сейчас действительно проходит сказку по программе. Но данное произведение в дневнике школьников оказалось случайно. Педагог, как пояснили в учебном заведении, опечаталась.
"Учитель сама толком не смогла объяснить, как это произошло, она хотела задать на дом "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", но написала почему-то "Царь Никита... Я в курсе этой ситуации. Учитель в любом случае наказан дисциплинарно", - пояснила директор школы Светлана Шишканова.
"Учитывая возраст, учитывая такую нагрузку, она вместо другой сказки внесла вот этого "Царя Никиту". Там в программе дается перечень произведений. Учителю надо просто скопировать и вставить. Тут она допустила оплошность", — заявили в городском управлении образования.
Когда родители подняли шум, детям поменяли задание на дом. Вместо сказки про несчастных дочерей царя Никиты прочитать и выучить стихотворение о зиме.
По данным издания, 70-летняя педагог написала заявление после нападок родителей школьников. "Она действительно хочет уволиться, но дело в том, что работать в школе некому, поэтому мы надеемся, что учитель все-таки останется", — заявила начальник управления образования Режа Ирина Клюева.
По ее словам, педагогу дали несколько дней отдыха, чтобы прийти в себя после случившегося. Преподаватель, которая задала прочесть эротическую сказку Пушкина, учила четвероклассников, пока их основной педагог был в декрете, - пояснила Клюева.
К слову сказать, школа, в которой учатся дети, по иронии судьбы находится на улице Пушкина. Четвертый класс сейчас действительно проходит сказку по программе. Но данное произведение в дневнике школьников оказалось случайно. Педагог, как пояснили в учебном заведении, опечаталась.
"Учитель сама толком не смогла объяснить, как это произошло, она хотела задать на дом "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях", но написала почему-то "Царь Никита... Я в курсе этой ситуации. Учитель в любом случае наказан дисциплинарно", - пояснила директор школы Светлана Шишканова.
"Учитывая возраст, учитывая такую нагрузку, она вместо другой сказки внесла вот этого "Царя Никиту". Там в программе дается перечень произведений. Учителю надо просто скопировать и вставить. Тут она допустила оплошность", — заявили в городском управлении образования.
Когда родители подняли шум, детям поменяли задание на дом. Вместо сказки про несчастных дочерей царя Никиты прочитать и выучить стихотворение о зиме.