Общество
30 минут назад
Суд арестовал акции и «Range Rover» уехавшего в США липецкого «короля бензоколонок»
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Эти меры необходимы для обеспечения дела по банкротству бизнесмена.
Арбитражный суд Липецкой области решил наложить арест на имущество проходящего банкротство бизнесмена Артура Шахова. По заявлению временного управляющего банкрота суд принял обеспечительные меры, касающиеся активов бизнесмена.
Временный управляющий просил о наложении ареста на квартиру в панельной многоэтажке. Сам банкрот живет сейчас в США. Кроме того, управляющий ходатайствовал об аресте транспорта должника - «Land Rover» модели «Range Rover», 2010 года выпуска, и его инвестиций - 22 500 привилегированных акций ПАО «Сбербанк». Суд удовлетворил заявление частично. Квартиру решили не арестовывать. Зато под арест без права использования попали акции и внедорожник. Эти активы могут продать с торгов в счет долгов Артура Шахова.
Напомним, в августе 2021 года региональный арбитраж признал банкротом Артура Шахова, владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания»). Причиной для признания бизнесмена финансово несостоятельным стали требования почти на 1,3 млрд рублей со стороны банка. Из материалов дела следует, что у Шахова отсутствует имущество, за счет которого возможно произвести погашение всей кредиторской задолженности.
Согласно открытым данным сейчас Артур Шахов является учредителем пяти компаний, большинство из которых обанкротились или находятся в стадии ликвидации. Липчанам Артур Шахов известен как наследник местной топливной империи. После смерти отца Виктора Шахова его сын Артур встал у руля «Липецкой топливной компании», сети заправок. Юридическим лицом сеть выступала под названием ООО «Предприятие «Управляющая Компания». Компания розничной торговли моторным маслом была признана недобросовестным поставщиком и сейчас находится в стадии ликвидации. Другие, еще не разорившиеся компании Шахова, имеют интересы в совершенно другой отрасли – медицина и ремонт электроники.
Временный управляющий просил о наложении ареста на квартиру в панельной многоэтажке. Сам банкрот живет сейчас в США. Кроме того, управляющий ходатайствовал об аресте транспорта должника - «Land Rover» модели «Range Rover», 2010 года выпуска, и его инвестиций - 22 500 привилегированных акций ПАО «Сбербанк». Суд удовлетворил заявление частично. Квартиру решили не арестовывать. Зато под арест без права использования попали акции и внедорожник. Эти активы могут продать с торгов в счет долгов Артура Шахова.
Напомним, в августе 2021 года региональный арбитраж признал банкротом Артура Шахова, владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания»). Причиной для признания бизнесмена финансово несостоятельным стали требования почти на 1,3 млрд рублей со стороны банка. Из материалов дела следует, что у Шахова отсутствует имущество, за счет которого возможно произвести погашение всей кредиторской задолженности.
Согласно открытым данным сейчас Артур Шахов является учредителем пяти компаний, большинство из которых обанкротились или находятся в стадии ликвидации. Липчанам Артур Шахов известен как наследник местной топливной империи. После смерти отца Виктора Шахова его сын Артур встал у руля «Липецкой топливной компании», сети заправок. Юридическим лицом сеть выступала под названием ООО «Предприятие «Управляющая Компания». Компания розничной торговли моторным маслом была признана недобросовестным поставщиком и сейчас находится в стадии ликвидации. Другие, еще не разорившиеся компании Шахова, имеют интересы в совершенно другой отрасли – медицина и ремонт электроники.
2 984
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