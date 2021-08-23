«Король бензоколонок» признан банкротом из-за долга в 1,3 млрд рублей

Артуру Шахову не удалось реструктуризировать долг, теперь конкурсному управляющему придется распродать имущество разоренного бизнесмена.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом Артура Шахова, владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания»). Причиной для признания бизнесмена финансово несостоятельным стали требования почти на 1,3 млрд рублей со стороны банка.



Весной 2021 года суд ввел по делу Шахова реструктуризацию долга, но от финансового управляющего должника поступило ходатайство о введении процедуры реализации имущества. Суд удовлетворил требование: управляющий должен в течение шести месяцев разыскать имущество и счета должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу, из которой банк получит долги. Если, конечно, будет что продавать.



- По отчету финансового управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов Шахова, на дату проведения первого собрания кредиторов составила 1 285 111 093 рубля и 27 копеек. Задолженность до настоящего времени не оплачена, и в материалах дела отсутствуют сведения о возможности и намерении ее погашения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Из материалов дела следует, что у Шахова отсутствует имущество, за счет которого возможно произвести погашение всей кредиторской задолженности. В соответствии с представленным анализом финансового состояния должника, управляющим сделан вывод о том, что у должника недостаточно имущества для покрытия обязательств, восстановление платежеспособности должника невозможно, активов должника достаточно для покрытия судебных расходов на проведение процедуры банкротства. В связи с этим, целесообразно введение в отношении должника процедуры банкротства - реализация имущества гражданина, - указано в материалах суда.



Согласно открытым данным сейчас Артур Шахов является учредителем пяти компаний, большинство из которых обанкротились или находятся в стадии ликвидации. Липчанам Артур Шахов известен как наследник местной топливной империи. После смерти отца Виктора Шахова его сын Артур встал у руля «Липецкой топливной компании», сети заправок. Юридическим лицом сеть выступала под названием ООО «Предприятие «Управляющая Компания». Компания розничной торговли моторным маслом была признана недобросовестным поставщиком и сейчас находится в стадии ликвидации. Другие, еще не разорившиеся компании Шахова, имеют интересы в совершенно другой отрасли – медицина и ремонт электроники.