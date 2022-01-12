Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области снег и до -14

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#снегопад
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В Липецкой области снег и до -14
В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области определит обширный циклон, который смещается по северу Европейской территории России – прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и моросью.

Кроме того, днем 14 января и ночью 15 января усилится юго-западный ветер, его порывы достигнут 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 января – 12 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы, 14 и 15 января – 3-8 градусов мороза, что на 2-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью - от 12 до 17 градусов мороза, днем она составит от -9 до -14 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от -12 до -14 градусов, днем будет от -11 до -13 градусов.

День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза. 

1 415
#снегопад
1

Комментарии (1)

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Вася

35 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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