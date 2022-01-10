Происшествия

38 минут назад

Автобус 315-го маршрута попал в ДТП в Липецке

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#ДТП

ДТП произошло на улице Советской.

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В Липецке на улице Советской столкнулись автобус 315-го маршрута и легковушка.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших — сообщение от участников в ГИБДД о нём не поступало.

Ещё один автобус попал в ДТП на площади Франценюка: по сообщениям из соцсетей, там автобус врезался в металлическое ограждение. Это ДТП также обошлось без пострадавших.
3 1138
#ДТП

Комментарии (3)

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Статистику по ДТП за сегодня

10 минут назад
Мэру на экран выведите... город они чистят.
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Гость

14 минут назад
325-й на площади Плеханова сейчас стоит.
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зима

22 минуты назад
ни он один ... 300-й тоже сегодня попал в дтп , не далеко 8-й школы... мимо проходил , и видел ..
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