Происшествия
38 минут назад
Автобус 315-го маршрута попал в ДТП в Липецке
ДТП произошло на улице Советской.
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В Липецке на улице Советской столкнулись автобус 315-го маршрута и легковушка.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших — сообщение от участников в ГИБДД о нём не поступало.
Ещё один автобус попал в ДТП на площади Франценюка: по сообщениям из соцсетей, там автобус врезался в металлическое ограждение. Это ДТП также обошлось без пострадавших.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших — сообщение от участников в ГИБДД о нём не поступало.
Ещё один автобус попал в ДТП на площади Франценюка: по сообщениям из соцсетей, там автобус врезался в металлическое ограждение. Это ДТП также обошлось без пострадавших.
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