Спорт
сегодня, 11:05
Рождественская велогонка прошла в Ельце
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6 января в Ельце прошла зимняя велогонка. Как сообщает паблик «Елец: физкультура и спорт», зимняя велогонка прошла в городе впервые. В ней участвовали 23 спортсмена из Липецка, Тамбова и Ельца.
Победителями в своих возрастных категориях стали: юноши 13-14 лет - Владислав Новиков (Липецк), Юноши 15-16 лет - Владимир Заливин (Липецк), мужчины 17 лет и старше – Сергей Попов (Тамбов), женщины абсолютная категория – Дарья Бунеева (Липецк).
Специальными призами в номинации «За волю к победе» награждены самые опытные участники соревнований, многократная чемпионка России Марина Осипова (55 лет) и многократный участник всероссийских соревнований Николай Попов (65 лет).
Организаторами соревнований выступили управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец и елецкая федерация велоспорта.
Победителями в своих возрастных категориях стали: юноши 13-14 лет - Владислав Новиков (Липецк), Юноши 15-16 лет - Владимир Заливин (Липецк), мужчины 17 лет и старше – Сергей Попов (Тамбов), женщины абсолютная категория – Дарья Бунеева (Липецк).
Специальными призами в номинации «За волю к победе» награждены самые опытные участники соревнований, многократная чемпионка России Марина Осипова (55 лет) и многократный участник всероссийских соревнований Николай Попов (65 лет).
Организаторами соревнований выступили управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец и елецкая федерация велоспорта.
3 387
Правильно
14мкр
Сергей 13