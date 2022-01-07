Спорт

сегодня, 11:05

Рождественская велогонка прошла в Ельце

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#велогонка #Рождество
Рождественская велогонка прошла в Ельце
6 января в Ельце прошла зимняя велогонка. Как сообщает паблик «Елец: физкультура и спорт», зимняя велогонка прошла в городе впервые. В ней участвовали 23 спортсмена из Липецка, Тамбова и Ельца. 

Победителями в своих возрастных категориях стали: юноши 13-14 лет - Владислав Новиков (Липецк), Юноши 15-16 лет - Владимир Заливин (Липецк), мужчины 17 лет и старше – Сергей Попов (Тамбов), женщины абсолютная категория – Дарья Бунеева (Липецк).

Специальными призами в номинации «За волю к победе» награждены самые опытные участники соревнований, многократная чемпионка России Марина Осипова (55 лет) и многократный участник всероссийских соревнований Николай Попов (65 лет).

Организаторами соревнований выступили управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец и елецкая федерация велоспорта.
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#велогонка #Рождество

Комментарии (3)

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Правильно

22 минуты назад
Летом на лыжах, зимой на лисапетах. Дальше ещё веселее будет.
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14мкр

26 минут назад
Опять в завязке?
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Сергей 13

50 минут назад
Анекдот про дурдом и валенок всегда актуален.В Ельце велотрек расчистили,или там снега нет?
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