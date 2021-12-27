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19-летний липчанин представил «ВКонтакте» 27-летнюю знакомую как проститутку

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#клевета
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19-летний липчанин представил «ВКонтакте» 27-летнюю знакомую как проститутку

Теперь парня будут судить за клевету.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Октябрьского района Липецка инициировал возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» по факту умышленного распространения в социальной сети «ВКонтакте» сведений, порочащих честь и достоинство 27-летней липчанки.

19-летний парень поссорился со своей 27-летней знакомой и решил ей отомстить, опубликовав фото женщины и информацию об оказании ею интим-услуг в группе «ВКонтакте», посвященной интим-знакомствам в Липецке.

Уголовное дело в ношении 19-летнего липчанина по заявлению потерпевшей возбудили не сразу: сначала было отказано в возбуждении уголовного дела, но прокуратура отменила необоснованное процессуальное решение.

Теперь за распространение ложной информации о женщине в социальной сети ему штраф до 5 миллионов рублей и общественные работы на срок до 480 часов.

- Анонимность социальных сетей порождает у некоторых пользователей необоснованную уверенность в безнаказанности, - отмечают в прокуратуре. - Однако на сегодняшний день сложилась правоприменительная практика по делам, связанным с распространения клеветы в Интернете и социальных сетях. Такие правонарушения влекут за собой как гражданско-правовую ответственность, так и уголовную.

Далеко за примерами ходить не надо. Весной этого года жительница Чаплыгинского района обнаружила, что стала проституткой в «Одноклассниках». Её страницу в соцсети взломали и разместили от её имени объявление об оказании интимных услуг. Причём женщина узнала об этом от своей знакомой, которой стали звонить и интересоваться, правда ли её подруга занимается проституцией и какие именно интимные услуги она оказывает.

Как оказалось, от имени жительницы Чаплыгинского района была создана новая страница в «Одноклассниках», на которой были размещены её фотографии с записью об оказании интимных услуг.

Межмуниципальный отдел МВД России по Чаплыгинскому району провёл проверку, по итогам которой 14 апреля было отказано в возбуждении уголовного дела. С таким решением не согласилась прокуратура и отменила постановление. 21 апреля было возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».
8 2199
#клевета
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Комментарии (8)

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Вован

1 минуту назад
А может так и есть? Ведь поругались не просто так. Пацан правду написал, а его за это наказывают. Здесь надо разбираться!
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Определитесь

16 минут назад
"Её страницу в соцсети взломали и разместили" или "от имени жительницы Чаплыгинского района была создана новая страница "
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Комментатор

19 минут назад
Молодой, ты обиженый?
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Сергей

29 минут назад
Правильно сделали, безнаказанность надо пресекать сразу.он права не имел так делать
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Для молодой

30 минут назад
Молодой, не путай, пацану 19 лет, он уже год, как совершеннолетний. Да и если бы мне когда было 15 дала девушка 25 лет я бы был бы счастлив, как и любой нормальный парень - физиология, такие уж мы, мужики
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А в итоге...

34 минуты назад
Хорошая статья за клевету - до 5 млн. штраф. А на практике этому пацану за обычную девушку впаяют штраф тысячу рублей, а если бы он такое написал, ну например про Уваркину, то за это 5 лямов впаяют. Вроде приступление одно и тоже, а наказание будет разным. Почему не сделать всем за это преступление одно наказание?
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ИМ

35 минут назад
Маленький гнусный мужичонка в юбке. Только так его можно назвать.
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Молодой

45 минут назад
И в чём же он не прав? Надо на неё в суд подать , за растление, или сексуальное домогательство, по отношению к малолетним.
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