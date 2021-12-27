19-летний липчанин представил «ВКонтакте» 27-летнюю знакомую как проститутку

Теперь парня будут судить за клевету.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Октябрьского района Липецка инициировал возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета» по факту умышленного распространения в социальной сети «ВКонтакте» сведений, порочащих честь и достоинство 27-летней липчанки.



19-летний парень поссорился со своей 27-летней знакомой и решил ей отомстить, опубликовав фото женщины и информацию об оказании ею интим-услуг в группе «ВКонтакте», посвященной интим-знакомствам в Липецке.



Уголовное дело в ношении 19-летнего липчанина по заявлению потерпевшей возбудили не сразу: сначала было отказано в возбуждении уголовного дела, но прокуратура отменила необоснованное процессуальное решение.



Теперь за распространение ложной информации о женщине в социальной сети ему штраф до 5 миллионов рублей и общественные работы на срок до 480 часов.



- Анонимность социальных сетей порождает у некоторых пользователей необоснованную уверенность в безнаказанности, - отмечают в прокуратуре. - Однако на сегодняшний день сложилась правоприменительная практика по делам, связанным с распространения клеветы в Интернете и социальных сетях. Такие правонарушения влекут за собой как гражданско-правовую ответственность, так и уголовную.



Далеко за примерами ходить не надо. Весной этого года жительница Чаплыгинского района обнаружила, что стала проституткой в «Одноклассниках». Её страницу в соцсети взломали и разместили от её имени объявление об оказании интимных услуг. Причём женщина узнала об этом от своей знакомой, которой стали звонить и интересоваться, правда ли её подруга занимается проституцией и какие именно интимные услуги она оказывает.



Как оказалось, от имени жительницы Чаплыгинского района была создана новая страница в «Одноклассниках», на которой были размещены её фотографии с записью об оказании интимных услуг.



Межмуниципальный отдел МВД России по Чаплыгинскому району провёл проверку, по итогам которой 14 апреля было отказано в возбуждении уголовного дела. С таким решением не согласилась прокуратура и отменила постановление. 21 апреля было возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».