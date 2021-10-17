сегодня, 10:57
Жителя Липецка обвиняют в уклонении от призыва
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного местного жителя, обвиняемого в уклонение от призыва.
«Несмотря на то, что молодой человек был официально предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы, он не явился к месту отправки в воинскую часть и не сообщил в отдел военного комиссариата Липецка о наличии оснований для освобождения от прохождения военной службы», - говорится в сообщении СКР по региону..
Дело липчанина направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Ганс
Потомственный иноагент
Липецк 8
Патриот
Вредность
Вредность
Является ДМБ 96
Житель
Гражданин
Вова