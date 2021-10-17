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сегодня, 10:57

Жителя Липецка обвиняют в уклонении от призыва

58 3351
#призыв #уклонисты
2
Жителя Липецка обвиняют в уклонении от призыва

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного местного жителя, обвиняемого в уклонение от призыва.

Следствие установило, что 8 апреля 2021 года призывная комиссия признала обвиняемого годным к прохождению военной службы.

«Несмотря на то, что молодой человек был официально предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы, он не явился к месту отправки в воинскую часть и не сообщил в отдел военного комиссариата Липецка о наличии оснований для освобождения от прохождения военной службы», - говорится в сообщении СКР по региону..

Дело липчанина направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.


58 3351
#призыв #уклонисты
2

Комментарии (58)

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Ганс

28 минут назад
Интересно, а мажоров тоже привлекают к ответственности?
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Потомственный иноагент

43 минуты назад
Гражданин, сначала определитесь, сижу я на диване или лежу - видите ли, точность в моей работе не последнее дело). Проходным двором страну делают законы, не позволяющие должным образом контролировать миграцию рабочей силы и делающие слишком уж простым делом получение гражданства этой страны. Сказки про страшного чужого дядю хороши для детей младшего школьного возраста, а адекватный человек, обеспечивающий семью, в юности для общего развития занимавшийся сначала боксом, а когда пришлось бросить из-за риска заполучить нежелательные последствия по здоровью (что, кстати, и помогло в будущем с армией), переключившийся на пулевую стрельбу, чувствует себя вполне спокойно, зная, что при определённых обстоятельствах, будучи призван в армию, послужить сумеет, строевой подготовке и знанию Устава обучится недолго. А стоны и вопли, как показывает практика, издают в основном громче всех кричащие о патриотизме, только в мирное время, ура-патриоты.
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Липецк 8

54 минуты назад
О какой службе и дедовщине вы говорите. 1 год. Смешно.
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Патриот

55 минут назад
Житель, наконец-то...Пусть в Израиле требуют..
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Вредность

59 минут назад
Является ДМБ 96, настоящий мужик!
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Вредность

59 минут назад
Вова, я смотрю у нас тут ещё один уклонист !))
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Является ДМБ 96

сегодня, 17:21
Кто не служил тот изменник Родины. И все брехня, об армии самые лучшие воспоминания. Хотя было всякое.
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Житель

сегодня, 17:18
Кстатати недавно был принят закон.который запрещает правозащитникам требовать расследование внеуставных отношений т.е дедовщины и странных самоубийств в части.
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Гражданин

сегодня, 17:13
Семья адекватного, обеспечивающего семью человека живёт в стране, имеющей свою армию, которая не позволяет сделать страну проходным двором, а если в армии не служить, и обсуждать тех, кто служил и служит, сидя дома на диване, а когда придёт чужой дядя и нагнёт и потомственного иноагента и адекватного человека, тогда начнутся стоны и вопли: почему нас, лежащих на диване никто не защитил.
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Вова

сегодня, 17:06
Чем докапываться к парню, лучше бы коррумпированных воров-чиновников к ответственности привлекали. Зачем парню ломать жизнь, если в городе полно таких, как Вредность, Служивый и т. п.? Вот и на призыв военком наберёт. Надеюсь что у пацана всё будет хорошо. Я вот в своё время положил на армию и очень рад этому. Из всех моих знакомых почти никто не отзывался о службе в армии положительно и некоторые отслужившие даже искренне советовали не ходить туда.
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