Общество

55 минут назад

«Проявлял ли петух во время стрельбы в него внешние реакции...»

9 956
#анекдот
1
«Проявлял ли петух во время стрельбы в него внешние реакции...»

В прокуратуре Липецкого района чрезмерно скрупулезно подошли к хулиганской выходке гражданина Липатникова.

В липецких соцсетях появился вышедший из-под пера сотрудника прокуратуры Липецкого района документ, который достоин помещения в рубрику «Без слез не взглянешь». Этот самый сотрудник решил провести ликбез сотрудникам ОМВД России по Липецкому району, отказавших возбуждать уголовное дело по факту убийства петуха в одном из сел из пневматического пистолета гражданином Липатниковым. И поставил на разрешение участковому уполномоченному ряд конкретных вопросов по существу, которые нельзя прочесть без улыбки.

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В частности, прокурорского работника интересовало то, почему помешавшей спать пьяному гражданину птице не был произведен всего один контрольный выстрел, на каком расстоянии от петуха находилось дуло пистолета и проявлял ли петух во время стрельбы в него какие-либо внешние реакции, характерные при причинении боли?

В прокуратуре области признали, что гуляющий по сети скан постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела — не фейк, но отказались дать по этому документу комментарии. В пресс-службе ведомства сказали одно: сотрудник прокуратуры Липецкого района просто перегнул палку в проверке полученного из полиции материала.
9 956
#анекдот
1

Комментарии (10)

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Гость

3 минуты назад
И вообще.. Пистолет в студию, пневматика эт не шутка, тут как посмотреть...
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Гость

6 минут назад
И вообще раскачать можно и за 30 джоулей, и кто тогда питух?))) ахахаха, чел себя под статью подвёл
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И что тут смешного?

7 минут назад
Прокурор углядел здесь жестокое обращение с животными. И решил,для квалификации преступления,всё подробно выяснить. "Палка" просто лежит на поверхности,бери-не хочу. А бездарь участковый не захотел её принести в клювике в свой отдел и повысить статистику раскрытых преступлений.Может хотел укрыть преступление таким способом,вынося отказной.
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tduty

9 минут назад
расстреляли из пистолета несчастное безобидное животное. обхохочешься.
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Гость

11 минут назад
Ну.. За 7.5 джоурей это уже оружие, не до смеха, внимательный нужно читать закон об оружии,
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Наградит сотрудника.

12 минут назад
Надо было бы выяснить не ругался петух матом когда в него стреляли?
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Журналисты,

14 минут назад
ваши опусы,тоже, порой смешно читать. Помешавшей-это одно целое слово, "по"-приставка,пишется слитно,а в вашем случае получается предлог и написали раздельно:по мешавшей.
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Л-а

27 минут назад
Браво прокурору!
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Катерина

34 минуты назад
А смеяться где? Разве виноват сотрудник прокуратуры, что ему приходится мягко объяснять Макееву А.В. как нужно работать и как квалифицировать деяние согласно УК РФ? Получается Макеев работать не умеет и не хочет, а прокурор перегнул палку?
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Смотрящий

40 минут назад
В этом Постановлении, вся суть - нынешней системы! Даже можно, не сомневаться ...
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