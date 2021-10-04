Общество
55 минут назад
«Проявлял ли петух во время стрельбы в него внешние реакции...»
В прокуратуре Липецкого района чрезмерно скрупулезно подошли к хулиганской выходке гражданина Липатникова.
В липецких соцсетях появился вышедший из-под пера сотрудника прокуратуры Липецкого района документ, который достоин помещения в рубрику «Без слез не взглянешь». Этот самый сотрудник решил провести ликбез сотрудникам ОМВД России по Липецкому району, отказавших возбуждать уголовное дело по факту убийства петуха в одном из сел из пневматического пистолета гражданином Липатниковым. И поставил на разрешение участковому уполномоченному ряд конкретных вопросов по существу, которые нельзя прочесть без улыбки.
В частности, прокурорского работника интересовало то, почему помешавшей спать пьяному гражданину птице не был произведен всего один контрольный выстрел, на каком расстоянии от петуха находилось дуло пистолета и проявлял ли петух во время стрельбы в него какие-либо внешние реакции, характерные при причинении боли?
В прокуратуре области признали, что гуляющий по сети скан постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела — не фейк, но отказались дать по этому документу комментарии. В пресс-службе ведомства сказали одно: сотрудник прокуратуры Липецкого района просто перегнул палку в проверке полученного из полиции материала.
В частности, прокурорского работника интересовало то, почему помешавшей спать пьяному гражданину птице не был произведен всего один контрольный выстрел, на каком расстоянии от петуха находилось дуло пистолета и проявлял ли петух во время стрельбы в него какие-либо внешние реакции, характерные при причинении боли?
В прокуратуре области признали, что гуляющий по сети скан постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела — не фейк, но отказались дать по этому документу комментарии. В пресс-службе ведомства сказали одно: сотрудник прокуратуры Липецкого района просто перегнул палку в проверке полученного из полиции материала.
Гость
Гость
И что тут смешного?
tduty
Гость
Наградит сотрудника.
Журналисты,
Л-а
Катерина
Смотрящий