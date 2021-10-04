«Проявлял ли петух во время стрельбы в него внешние реакции...»

В прокуратуре Липецкого района чрезмерно скрупулезно подошли к хулиганской выходке гражданина Липатникова.

В липецких соцсетях появился вышедший из-под пера сотрудника прокуратуры Липецкого района документ, который достоин помещения в рубрику «Без слез не взглянешь». Этот самый сотрудник решил провести ликбез сотрудникам ОМВД России по Липецкому району, отказавших возбуждать уголовное дело по факту убийства петуха в одном из сел из пневматического пистолета гражданином Липатниковым. И поставил на разрешение участковому уполномоченному ряд конкретных вопросов по существу, которые нельзя прочесть без улыбки.В частности, прокурорского работника интересовало то, почему помешавшей спать пьяному гражданину птице не был произведен всего один контрольный выстрел, на каком расстоянии от петуха находилось дуло пистолета и проявлял ли петух во время стрельбы в него какие-либо внешние реакции, характерные при причинении боли?В прокуратуре области признали, что гуляющий по сети скан постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела — не фейк, но отказались дать по этому документу комментарии. В пресс-службе ведомства сказали одно: сотрудник прокуратуры Липецкого района просто перегнул палку в проверке полученного из полиции материала.