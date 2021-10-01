Происшествия

сегодня, 13:12

Сельского депутата будут судить за хранение сотен патронов, десятков мин и снарядов

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#боеприпасы

Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование  уголовного дела депутата одного из сельских поселений Воловского района, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данным следствия, обвиняемый устроил склад боеприпасов и взрывчатых веществ времен Великой Отечественной войны в гараже и опустевшем родительском доме. Он незаконно хранил артиллерийские снаряды, ручные и противотанковые гранаты, мины для минометов, противопехотные и противотанковые мины, более 700 патронов для различного ручного стрелкового оружия, взрывчатое веществом общей массой около 10 килограммов, взрывные устройства и средства инициирования взрыва.

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В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. При допросе пояснил следователю, что арсенал времён Великой Отечественной войны собирал на протяжении трех лет во время раскопок для передачи объектов в музей, который планировалось организовать на территории Воловского района.

Во взаимодействии с сотрудниками инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии и УМВД России по Липецкой области проведено обследование обнаруженных предметов. Все они идентифицированы, изъяты из незаконного оборота и уничтожены. Согласно выводам экспертов, боеприпасы пригодны для стрельбы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#боеприпасы

Комментарии (3)

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ded

57 минут назад
ничосе ворочюют
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Контрас

58 минут назад
Это наш схрон, положите на место)))!
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вова

сегодня, 13:29
К войне готовился? А когда начнут судить не сельских депутатов? Или не за что пока?
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