Сельского депутата будут судить за хранение сотен патронов, десятков мин и снарядов

Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела депутата одного из сельских поселений Воловского района, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.





По данным следствия, обвиняемый устроил склад боеприпасов и взрывчатых веществ времен Великой Отечественной войны в гараже и опустевшем родительском доме. Он незаконно хранил артиллерийские снаряды, ручные и противотанковые гранаты, мины для минометов, противопехотные и противотанковые мины, более 700 патронов для различного ручного стрелкового оружия, взрывчатое веществом общей массой около 10 килограммов, взрывные устройства и средства инициирования взрыва.В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. При допросе пояснил следователю, что арсенал времён Великой Отечественной войны собирал на протяжении трех лет во время раскопок для передачи объектов в музей, который планировалось организовать на территории Воловского района.Во взаимодействии с сотрудниками инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии и УМВД России по Липецкой области проведено обследование обнаруженных предметов. Все они идентифицированы, изъяты из незаконного оборота и уничтожены. Согласно выводам экспертов, боеприпасы пригодны для стрельбы.Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.