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Сельского депутата будут судить за хранение сотен патронов, десятков мин и снарядов
Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела депутата одного из сельских поселений Воловского района, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. При допросе пояснил следователю, что арсенал времён Великой Отечественной войны собирал на протяжении трех лет во время раскопок для передачи объектов в музей, который планировалось организовать на территории Воловского района.
Во взаимодействии с сотрудниками инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии и УМВД России по Липецкой области проведено обследование обнаруженных предметов. Все они идентифицированы, изъяты из незаконного оборота и уничтожены. Согласно выводам экспертов, боеприпасы пригодны для стрельбы.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция вменяемых фигуранту статей УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
ded
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