В киоске на улице Ударников нашли водку

Предприниматель заплатит штраф 100 000 рублей за 10 бутылок спиртного.

В арбитражный суд обратилось Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Липецку с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем".



Как указано в заявлении, в августе 2021 года в киоске, расположенном на улице Ударников в Липецке, была осуществлена розничная продажа спиртосодержащей жидкости - бутылка с этикеткой «Родник Сибири». В ходе проведения осмотра помещения было обнаружено и изъято еще девять аналогичных бутылок.



Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Изъятая продукция будет направлена на уничтожение, сообщает пресс-служба арбитража.