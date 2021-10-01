Общество

сегодня, 10:02

В киоске на улице Ударников нашли водку

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#штраф #алкоголь #торговля
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В киоске на улице Ударников нашли водку

Предприниматель заплатит штраф 100 000 рублей за 10 бутылок спиртного.

В арбитражный суд обратилось Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Липецку с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем".

Как указано в заявлении, в августе 2021 года в киоске, расположенном на улице Ударников в Липецке, была осуществлена розничная продажа спиртосодержащей жидкости - бутылка с этикеткой «Родник Сибири». В ходе проведения осмотра помещения было обнаружено и изъято еще девять аналогичных бутылок.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Изъятая продукция будет направлена на уничтожение, сообщает пресс-служба арбитража.
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#штраф #алкоголь #торговля
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Комментарии (1)

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Павел

сегодня, 10:30
Оставьте Сырский Рудник в покое мы не заработали не на дорогую еду не на акцизную водку.
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