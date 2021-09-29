Происшествия

47 минут назад

Пожилая липчанка получила травму в автобусе

1 674
#авария #ДТП
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Пожилая липчанка получила травму в автобусе

За прошедшие сутки на дорогах области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 сентября в Липецке на улице Московской 44-летний водитель автобуса допустил падение 85-летней пассажирки. Женщину с травмами госпитализировали.

28 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3561 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 131.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3007 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей.

1 674
#авария #ДТП
1

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Правда

28 минут назад
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