Пожилая липчанка получила травму в автобусе

За прошедшие сутки на дорогах области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 сентября в Липецке на улице Московской 44-летний водитель автобуса допустил падение 85-летней пассажирки. Женщину с травмами госпитализировали.



28 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3561 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 131.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3007 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей.



