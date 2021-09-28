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Закон о донорстве стволовых клеток и костного мозга могут принять в 2021 году

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#донорство

До конца года может быть принят законопроект, который усовершенствует ныне действующий закон 1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Поправки касаются трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Проект был внесен в парламент в апреле, а 15 июня прошел первое чтение.

«Законопроект имеет поддержку правительства, Совета Федерации и всего экспертного сообщества, — сказал «Известиям» председатель комитета по охране здоровья в Госдуме VII созыва доктор медицинских наук Дмитрий Морозов. — Я уверен, что его быстро примут в ближайшую сессию. После чего по расчетам количество трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток удвоится».

По его мнению, документ станет отправной точкой для дальнейшего законотворчества, так как ряд положений, касающихся трансплантации КМ и ГСК, необходимо распространить и на другие виды трансплантации.

144
#донорство

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