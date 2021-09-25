Происшествия

24 минуты назад

В Добринском районе столкнулись «десятка» и «КАМАЗ»

195
#ДТП
В Добринском районе столкнулись «десятка» и «КАМАЗ»

Пострадал один человек.

24 сентября в Добринском районе на дороге Добринка-Хворостянка на повороте на село Александровка произошло ДТП. На место аварии выезжали спасатели МЧС.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, столкнулись автомобили «ВАЗ-21010» и «КАМАЗ», в результате чего пострадал 21-летний мужчина.

Прибывшие на место ДТП спасали отключили клеймы аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание.
195
#ДТП

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