В России

сегодня, 11:50

В Крыму автомобиль упал с горы

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Пострадали четыре человека

Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в Крыму. В результате падения автомобиля пострадали четыре человека, сообщает Комсомольская Правда. По информации ГУ МЧС республики, инцидент произошел на Южном берегу, в районе поселка Форос.

«Сообщение нам поступило в 9.55. Оперативно на место были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике. В настоящее время осуществлен спуск автомобиля», – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

Транспортное средство упало в пропасть в районе знаменитой Форосской церкви с высоты примерно в 200 метров. Все находящиеся в машине люди остались живы.

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