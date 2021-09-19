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сегодня, 11:50
В Крыму автомобиль упал с горы
Пострадали четыре человека
Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в Крыму. В результате падения автомобиля пострадали четыре человека, сообщает Комсомольская Правда. По информации ГУ МЧС республики, инцидент произошел на Южном берегу, в районе поселка Форос.
«Сообщение нам поступило в 9.55. Оперативно на место были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике. В настоящее время осуществлен спуск автомобиля», – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.
Транспортное средство упало в пропасть в районе знаменитой Форосской церкви с высоты примерно в 200 метров. Все находящиеся в машине люди остались живы.
«Сообщение нам поступило в 9.55. Оперативно на место были направлены силы и средства главного управления МЧС России по республике. В настоящее время осуществлен спуск автомобиля», – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.
Транспортное средство упало в пропасть в районе знаменитой Форосской церкви с высоты примерно в 200 метров. Все находящиеся в машине люди остались живы.