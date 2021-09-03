16 минут назад
36-летний мужчина забил насмерть напавшего на него с камнем и ножом соседа
Елецким следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 36-летнего жителя Измалковского района, обвиняемого в превышении пределов необходимой обороны).
От полученных травм 44-летний нападавший умер во дворе дома еще до приезда бригады скорой помощи. Согласно выводам судмедэкспертов, его смерть наступила в результате сочетанной травмы грудной клетки и живота, переломов ребер и повреждения внутренних органов.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.