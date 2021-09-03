36-летний мужчина забил насмерть напавшего на него с камнем и ножом соседа

Елецким следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 36-летнего жителя Измалковского района, обвиняемого в превышении пределов необходимой обороны).

«По данным следствия, вечером 13 июня 2021 года обвиняемый, возмущенный действиями пьяного соседа, который ударил кулаком в лицо его сожительницу, потребовал прекратить противоправное поведение. В ответ незваный гость повалил заступника на землю и попавшимся под руку камнем нанес ему удары по голове и телу. После того, как камень был выбит из его рук, гость достал нож и попытался нанести им удар. Обвиняемый выбил нож на безопасное расстояние, встал с земли и, опасаясь дальнейшего применения насилия со стороны гостя, с целью защиты себя, действуя в состоянии необходимой обороны, но выходя при этом за ее пределы, нанес находящемуся на земле обидчику не менее 16 ударов по телу и голове, применив насилие, явно несоответствующее характеру и опасности посягательства со стороны потерпевшего», - сообщает фабулу уголовного дела пресс-служба СКР по региону.



От полученных травм 44-летний нападавший умер во дворе дома еще до приезда бригады скорой помощи. Согласно выводам судмедэкспертов, его смерть наступила в результате сочетанной травмы грудной клетки и живота, переломов ребер и повреждения внутренних органов.



Вину в совершении преступления обвиняемый признал, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте происшествия. Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.





