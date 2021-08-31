Общество

52 минуты назад

В Липецке ожидается гроза

4 1215
#гроза
3
В Липецке ожидается гроза
В ближайший 1-3 часа с сохранением в течение ночи ожидается гроза. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.
4 1215
#гроза
3

Комментарии (4)

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Погода

12 минут назад
Я такая непредсказуемая! И вообще, будете меня неправильно прогнозировать - дождя не дождетися, мои дорогие...
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Кот Матроскин

28 минут назад
Прогноз погоды и сама погода-это 2 большие разницы.
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Вадим Заводченков

39 минут назад
Если обещают грозу, значит ее не будет. Мы уже привыкли к ьаким сумасшедшим прогнозам
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Максим К

47 минут назад
Быстрее бы она уже началась! Жара надоела!!
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