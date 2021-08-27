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Липецкая вечЁрка: обнаженный в окне, опасная шаурма и авиарейсы в Египет
Сегодня, 27 августа, на улице Космонавтов случился переполох из-за голого мужчины, владельца закусочной привлекли к ответственности за антисанитарию, у него шаурмой отравились сразу несколько человек, и ожидание полетов из Липецка в Египет.
— Конечно! Воду отключают без конца! А жарища какая! Он уж и разделся, а пить-то хочется!!! — написала Ольга.
— В деревнях про такое раньше говорили «Белены объелся», — видимо, со знанием дела написала Кузьминична.
— Это новый депутат, — еще одна версия от веселого комментатора.
В закусочной на площади Петра Великого шаурму для посетителей готовил повар, зараженный ротовирусной инфекцией. В этой точке общепита разыгралась чуть ли не детективная история. К врачам начали обращаться липчане с жалобами на недомогание. И выяснилось, что все они отведали еды в закусочной.
Когда санитарные врачи пришли туда с проверкой, то обнаружили целый букет нарушений. Административное дело передали в суд, который наказал предпринимателя штрафом в…5 тысяч рублей. Причина столь скромного наказания в том, что в закусочной оперативно устранили все замечания.
А в Грязях другая напасть. Жители улицы Воровского жалуются на нашествие гусениц. Местные идентифицировали их, как гусениц белой американской бабочки. Она очень опасна для сельского хозяйства.
Однако специалисты регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в этом засомневались. Такую бабочку они в наших краях не видели.
Международный аэропорт «Липецк» скоро должен наконец-то основательно оправдать свое название. В середине сентября ожидаются рейсы в Египет: Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Один из туроператоров уже сформировал предварительную полетную программу на курорты Красного моря. Те, кто захочет там отдохнуть, должны будут заполнить на борту самолета декларацию о состоянии здоровья и предоставить сертификат о прохождении вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.
Кстати, о полетах из Липецка в Турцию говорят уже второй месяц, но рейсов пока не было.