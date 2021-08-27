Липецкая вечЁрка: обнаженный в окне, опасная шаурма и авиарейсы в Египет

Сегодня, 27 августа, на улице Космонавтов случился переполох из-за голого мужчины, владельца закусочной привлекли к ответственности за антисанитарию, у него шаурмой отравились сразу несколько человек, и ожидание полетов из Липецка в Египет.





— Конечно! Воду отключают без конца! А жарища какая! Он уж и разделся, а пить-то хочется!!! — написала Ольга.



— В деревнях про такое раньше говорили «Белены объелся», — видимо, со знанием дела написала Кузьминична.



— Это новый депутат, — еще одна версия от веселого комментатора.



В закусочной на площади Петра Великого шаурму для посетителей



Когда санитарные врачи пришли туда с проверкой, то обнаружили целый букет нарушений. Административное дело передали в суд, который наказал предпринимателя штрафом в…5 тысяч рублей. Причина столь скромного наказания в том, что в закусочной оперативно устранили все замечания.



А в Грязях другая напасть. Жители улицы Воровского



Однако специалисты регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в этом засомневались. Такую бабочку они в наших краях не видели.



Международный аэропорт «Липецк» скоро должен наконец-то основательно оправдать свое название. В середине сентября



Кстати, о Сегодня днем на улице Космонавтов спасатели сняли голого мужчину из окна четвертого этажа. Он кричал, что хочет пить. Прохожие вызвали экстренные службы. Зачем 28-летний липчанин разделся и залез на окно, осталось неизвестным, что дальше случилось с героем дня, не прояснили ни в одной экстренной службе, зато читатели дали волю фантазии.— Конечно! Воду отключают без конца! А жарища какая! Он уж и разделся, а пить-то хочется!!! — написала Ольга.— В деревнях про такое раньше говорили «Белены объелся», — видимо, со знанием дела написала Кузьминична.— Это новый депутат, — еще одна версия от веселого комментатора.В закусочной на площади Петра Великого шаурму для посетителей готовил повар, зараженный ротовирусной инфекцией . В этой точке общепита разыгралась чуть ли не детективная история. К врачам начали обращаться липчане с жалобами на недомогание. И выяснилось, что все они отведали еды в закусочной.Когда санитарные врачи пришли туда с проверкой, то обнаружили целый букет нарушений. Административное дело передали в суд, который наказал предпринимателя штрафом в…5 тысяч рублей. Причина столь скромного наказания в том, что в закусочной оперативно устранили все замечания.А в Грязях другая напасть. Жители улицы Воровского жалуются на нашествие гусениц . Местные идентифицировали их, как гусениц белой американской бабочки. Она очень опасна для сельского хозяйства.Однако специалисты регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в этом засомневались. Такую бабочку они в наших краях не видели.Международный аэропорт «Липецк» скоро должен наконец-то основательно оправдать свое название. В середине сентября ожидаются рейсы в Египет : Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Один из туроператоров уже сформировал предварительную полетную программу на курорты Красного моря. Те, кто захочет там отдохнуть, должны будут заполнить на борту самолета декларацию о состоянии здоровья и предоставить сертификат о прохождении вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.Кстати, о полетах из Липецка в Турцию говорят уже второй месяц, но рейсов пока не было.