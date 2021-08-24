Общество

27 минут назад

В Липецке магазины со входами со дворов торговали алкоголем

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#торговля #алкоголь
В Липецке магазины со входами со дворов торговали алкоголем

Предпринимателям грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, за последние три месяца прекратили продажу алкогольной продукции три магазина на улице Газина и проспекте Победы, имеющих входы со стороны подъездов многоквартирных домов.

По аналогичным нарушениям в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в магазинах на улице Артемова и Водопьянова, возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Предпринимателям грозит штраф до 40 тысяч рублей.

- В отношении одной предпринимательницы, которая ранее уже была привлечена к ответственности за то же нарушение и продолжает осознанно нарушать действующее законодательство, в прокуратуру Советского района Липецка направлено письмо о применении мер прокурорского реагирования в виде запрета осуществлять продажу алкогольной продукции в магазине, вход в который организован со стороны двора, в судебном порядке, - отмечают в пресс-службе управления потребрынка.

Фото - liptorg-cp.ru
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#торговля #алкоголь

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