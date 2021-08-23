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Липецкая вечЁрка: школьные цены, банкротство «короля бензоколонок» и кино о подвиге липчан
Сегодня, 23 августа, GOROD48 изучил цены на школьные товары, стало известно, что бизнесмена Артура Шахова признали банкротом, и трюки в фильме о подвиге липецких омоновцев поставят голливудские каскадеры.
«Короля бензоколонок», владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» Артура Шахова Арбитражный суд признал банкротом. Бизнесмену не удалось реструктуризовать долг в более чем миллиард рублей. У него нет имущества, чтобы расплатиться с долгами.
Теперь за полгода финансовый управляющий должен разыскать имущество и счета должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу, из которой банк получит долги. Если, конечно, будет что продавать. Этот бизнес начинал отец Артура Шахова, Виктор Шахов.
— Это, батенька, Россия! Артур Шахов (не путать с Артурчиком), давно в Америке, с миллиардами денег. Компания торговала топливом, которым рискованно было заправлять транспортные средства. Но папа и сын были депутатами областного Совета, учили людей нормам жизни, поэтому легко лоббировали свои коммерческие интересы — транспорт бюджетных организаций заправлялся только у них. Техника гробилась, — высказал свое мнение о причинах банкротства Доцент.
Осенью этого года должны начаться съемки фильма о подвиге липецких ОМОНовцев. Картину о событиях 5-го сентября 1999 года в селе Новолакское республики Дагестан назвали «Высота 715».
Двадцать два года назад липецкие омоновцы, дагестанские милиционеры и ополченцы, встали на пути международных террористов вторгшихся с территории Чечни в Новолакский район Дагестана. Тогда погибли Эдуард Белан и Андрей Теперик. В их честь позже назвали липецкие улицы.
Примечательно, что имена липчан в фильме менять не будут. Съемками занимается кинокомпания «Дагестан» совместно с центральной киностудией имени Горького.
Сегодня больше пишут о других героях. В Лебедянском районе сняли реалити-шоу под названием «Лето — это деревня». Участвовали в проекте популярные тиктокеры. Они должны были выжить в деревне: готовить еду, существовать без смартфона и помогать ближнему. А-ля «Последний герой» на местом материале. Премьера на одном из телеканалов намечена на 24 августа.
— Лучше бы они работать пошли на завод, например… Занялись полезным делом каким-нибудь… А не снимали всякую хрень и прославлялись на ней… Тунеядцы они и бездельники, а никакие не «тик-токеры» и «блогеры», — не оценил идею комментатор, подписавшийся «Мыслим в слух».
— Круто, хоть как-то городок прославится, — считает Евгений.