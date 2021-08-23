Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: школьные цены, банкротство «короля бензоколонок» и кино о подвиге липчан

788
#вечЁрка #цены #банкротство #фильм
Липецкая вечЁрка: школьные цены, банкротство «короля бензоколонок» и кино о подвиге липчан

Сегодня, 23 августа, GOROD48 изучил цены на школьные товары, стало известно, что бизнесмена Артура Шахова признали банкротом, и трюки в фильме о подвиге липецких омоновцев поставят голливудские каскадеры.

Сколько стоит собрать ребенка в школу? По данным Росстата в этом году экипировка девочки обойдется в 24 097 рублей, а мальчика — 17 837 рублей. По сравнению с прошлым годом, цены выросли не на много. Однако у каждого родителя свой калькулятор. GOROD48 нашел школьные товары и дешевле, чем Росстат и значительно дороже. Тут каждый выбирает из возможностей своего кошелька.

«Короля бензоколонок», владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» Артура Шахова Арбитражный суд признал банкротом. Бизнесмену не удалось реструктуризовать долг в более чем миллиард рублей. У него нет имущества, чтобы расплатиться с долгами.

Теперь за полгода финансовый управляющий должен разыскать имущество и счета должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу, из которой банк получит долги. Если, конечно, будет что продавать. Этот бизнес начинал отец Артура Шахова, Виктор Шахов.

— Это, батенька, Россия! Артур Шахов (не путать с Артурчиком), давно в Америке, с миллиардами денег. Компания торговала топливом, которым рискованно было заправлять транспортные средства. Но папа и сын были депутатами областного Совета, учили людей нормам жизни, поэтому легко лоббировали свои коммерческие интересы — транспорт бюджетных организаций заправлялся только у них. Техника гробилась, — высказал свое мнение о причинах банкротства Доцент.

Осенью этого года должны начаться съемки фильма о подвиге липецких ОМОНовцев. Картину о событиях 5-го сентября 1999 года в селе Новолакское республики Дагестан назвали «Высота 715».

Двадцать два года назад липецкие омоновцы, дагестанские милиционеры и ополченцы, встали на пути международных террористов вторгшихся с территории Чечни в Новолакский район Дагестана. Тогда погибли Эдуард Белан и Андрей Теперик. В их честь позже назвали липецкие улицы.

Примечательно, что имена липчан в фильме менять не будут. Съемками занимается кинокомпания «Дагестан» совместно с центральной киностудией имени Горького.

Сегодня больше пишут о других героях. В Лебедянском районе сняли реалити-шоу под названием «Лето — это деревня». Участвовали в проекте популярные тиктокеры. Они должны были выжить в деревне: готовить еду, существовать без смартфона и помогать ближнему. А-ля «Последний герой» на местом материале. Премьера на одном из телеканалов намечена на 24 августа.

— Лучше бы они работать пошли на завод, например… Занялись полезным делом каким-нибудь… А не снимали всякую хрень и прославлялись на ней… Тунеядцы они и бездельники, а никакие не «тик-токеры» и «блогеры», — не оценил идею комментатор, подписавшийся «Мыслим в слух».

— Круто, хоть как-то городок прославится, — считает Евгений.
788
#вечЁрка #цены #банкротство #фильм

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецк признан бизнес-ориентированным городом
#рейтинг #бизнес
6
Липецк признан бизнес-ориентированным городом

44 минуты назад

Общество
На улице Советской в Липецке разрушается подпорная стенка
#благоустройство
24
На улице Советской в Липецке разрушается подпорная стенка

сегодня, 17:32

Общество
Елец раскритиковали за неухоженный танк
#Елец #памятник
10
Елец раскритиковали за неухоженный танк

сегодня, 17:17

Общество
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
4
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 16:45

Общество
Жильцы дома на Осеннем проезде обратились в прокуратуру
#расселение #аварийное жилье
37
Жильцы дома на Осеннем проезде обратились в прокуратуру

сегодня, 16:31

Общество
Бесплатный отдых на море для студентов педвуза
Бесплатный отдых на море для студентов педвуза

сегодня, 16:29

Общество