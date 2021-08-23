Культура

сегодня, 10:47

Популярные тиктокеры приняли участие в съемках реалити-шоу в Липецкой области

9 927
#реалити-шоу #Лебедянь
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Популярные тиктокеры приняли участие в съемках реалити-шоу в Липецкой области

Тиктокер Илья Милохин рассказал о съемке реалити-шоу в Лебедянском районе.

В Липецкой области снимали реалити-шоу «Лето — это деревня». По сюжету реалити-шоу, популярные блогеры, тиктокеры оказываются в российской глубинке, сталкиваются с деревенским бытом и встречаются с местными жителями.

Как пишет passion.ru, известный тиктокер Илья Милохин принял участие в проекте «Лето — это деревня», премьера которого состоится 24 августа, и во время съемок проекта он жил в деревне Ольховец Лебедянского района Липецкой области.

- Я привык к такой атмосфере и деревенскому, свободному стилю жизни, - рассказал passion.ru Илья Милохин. - Нет чего-то особенного, что меня прямо впечатлило. Есть общее ощущение удовольствия от таких съемок. До этого лета я принимал участие в интервью и своих влогах. В реалити-шоу я никогда не участвовал. Опыт необычный с точки зрения процесса создания, но не самый сложный. Нам же нужно было оставаться собой, быть настоящими, такими же как в своих соцсетях. Мы реально снимали ежедневно все, что с нами происходило, сразу после нашего подъема. Мы с ребятами почти все время были на улице, стояла адская жара (каждый день больше 30 градусов), например, у участницы проекта Леры Кантур случались даже солнечные удары, она несколько раз падала в обморок. Со стороны кажется, наверное, что мы только веселились, но были и сложные моменты. Мы провели в деревне две недели. Я говорю «мы», имея ввиду всех тиктокеров — Леру Кантур, Кристину, Кирилла Волика, близняшек. У каждого из нас не было четкой «роли», мы были собой. Поэтому, наверное, и получился такой честный проект.

Как рассказали GOROD48 в Ольховском сельсовете Лебедянского района, съемки реалити-шоу проходили в селе в июне. В основном, снимали на улице Ракитинский Конец, где у одной из блогерш живут родственники. Но в объективы камер попали и другие улицы села. По словам главы сельсовета Александра Носова, съемочную группу реалити-шоу интересовали жизнь и быт глубинки. 
9 927
#реалити-шоу #Лебедянь
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Комментарии (9)

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Ваш

23 минуты назад
Что пришло в голову , то и написал, так уже давно сажают. И это только начало. И за комментарии сажают и за лайки. Так что не думайте, что вас это не коснется.
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Блин горелый

28 минут назад
Раньше мы знали про Королевых, Ткполевых, Лавочкиных, Харитонов, Микоянов и Гуревичей, ... А теперь слышим про популярных в узких местами кругах тиктокеров и их реалити-шоу! С их помощью статистику роста ВВП можно будет нарисовать, как угодно!
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мысли в слух

44 минуты назад
Лучше бы они работать пошли , на завод , например... Занялись полезным делом каким-нибудь... А не снимали всякую хрень и прославлялись на ней... Тунеядцы они и бездельники , а никакие не "тик-токеры" и "блогеры"...
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Коммунист

сегодня, 11:18
Варламов будет доволен))
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???

сегодня, 11:12
а тиктокеры Артамонов и Уваркина что снимали ?
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Вася

сегодня, 11:02
Кто эти люди ? И люди ли это ?
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Что пришло в голову , то и написал

сегодня, 10:59
Когда же уже начнут сажать , всех этих тик-токеров и блогеров ?! Надоели они со своими реалии-шоу!!
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Увася

сегодня, 10:58
Кто такие блохеры тиктокеры? Что они сделали для общества полезного, чем они известны? Почему эта новость должна заинтересовать людей? Одни вопросы.
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Елена

сегодня, 10:52
Поколение бандерлогов!
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