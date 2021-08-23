Популярные тиктокеры приняли участие в съемках реалити-шоу в Липецкой области

Тиктокер Илья Милохин рассказал о съемке реалити-шоу в Лебедянском районе.

- Я привык к такой атмосфере и деревенскому, свободному стилю жизни, - рассказал passion.ru Илья Милохин. - Нет чего-то особенного, что меня прямо впечатлило. Есть общее ощущение удовольствия от таких съемок. До этого лета я принимал участие в интервью и своих влогах. В реалити-шоу я никогда не участвовал. Опыт необычный с точки зрения процесса создания, но не самый сложный. Нам же нужно было оставаться собой, быть настоящими, такими же как в своих соцсетях. Мы реально снимали ежедневно все, что с нами происходило, сразу после нашего подъема. Мы с ребятами почти все время были на улице, стояла адская жара (каждый день больше 30 градусов), например, у участницы проекта Леры Кантур случались даже солнечные удары, она несколько раз падала в обморок. Со стороны кажется, наверное, что мы только веселились, но были и сложные моменты. Мы провели в деревне две недели. Я говорю «мы», имея ввиду всех тиктокеров — Леру Кантур, Кристину, Кирилла Волика, близняшек. У каждого из нас не было четкой «роли», мы были собой. Поэтому, наверное, и получился такой честный проект.







Как рассказали GOROD48 в Ольховском сельсовете Лебедянского района, съемки реалити-шоу проходили в селе в июне. В основном, снимали на улице Ракитинский Конец, где у одной из блогерш живут родственники. Но в объективы камер попали и другие улицы села. По словам главы сельсовета Александра Носова, съемочную группу реалити-шоу интересовали жизнь и быт глубинки.