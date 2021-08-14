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Дело о поджоге в Волчьем передано в суд

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#поджог #сарай
Дело о поджоге в Волчьем передано в суд
В конце ноября 2020 года в Добровский отдел полиции МО МВД России «Чаплыгинский» поступило заявление от жителя села Волчье о том, что неизвестное лицо подожгло сарай, расположенный на улице Центральной, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В результате поджога, хозяин лишился и придворовой постройки и имущества, находящегося внутри. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками добровского отдела полиции была установлена личность мужчины, причастного к поджогу сарая. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Причину своего поступка он объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Максимальная санкция данной статьи – пять лет лишения свободы. 12 августа 2021 года СО МО МВД России «Чаплыгинский» данное уголовное дело было передано в суд, решение которого определит меру наказания обвиняемому.
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#поджог #сарай

Комментарии (1)

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Лука Недрищев

49 минут назад
Это же всё что нажито непосильным трудом, всё же погибло! 3 магнитофона, куртка замшевая-3...
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