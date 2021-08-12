Житель Ельца попытался утихомирить буйную компанию и получил смертельные удары

Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области принято к производству уголовное дело о получении смертельной травмы 25-летним местным жителем в ходе конфликта 4 августа.



По данным следствия, вечером 4 августа потерпевший, проживавший по улице Вермишева в Ельце, сделал замечание компании молодых людей, выяснявших отношения под окнами его квартиры, мешая спать детям. В ответ 22-летний студент разбил окно камнем. Хозяин квартиры вышел к подъезду, где в ходе конфликта 22-летний студент нанес ему удары руками и ногами, причинив травму головы. Потерпевшего доставили в больницу.



«В отношении студента органами дознания полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. Установлено, что он ранее судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Вину в совершении очередного преступления он не признал.



В связи с тем, что 10 августа потерпевший скончался в больнице, уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и для осуществления дальнейшего расследования передано в следственные органы СК России по Липецкой области.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана соответствующая юридическая оценка», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

