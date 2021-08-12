Происшествия

36 минут назад

Житель Ельца попытался утихомирить буйную компанию и получил смертельные удары

4 625
#убийство
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Житель Ельца попытался утихомирить буйную компанию и получил смертельные удары
Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области принято к производству уголовное дело о получении смертельной травмы 25-летним местным жителем в ходе конфликта 4 августа.

По данным следствия, вечером 4 августа потерпевший, проживавший по улице Вермишева в Ельце, сделал замечание компании молодых людей, выяснявших отношения под окнами его квартиры, мешая спать детям. В ответ 22-летний студент разбил окно камнем. Хозяин квартиры вышел к подъезду, где в ходе конфликта 22-летний студент нанес ему удары руками и ногами, причинив травму головы. Потерпевшего доставили в больницу.

«В отношении студента органами дознания полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу. Установлено, что он ранее судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Вину в совершении очередного преступления он не признал.

В связи с тем, что 10 августа потерпевший скончался в больнице, уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и для осуществления дальнейшего расследования передано в следственные органы СК России по Липецкой области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана соответствующая юридическая оценка», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
4 625
#убийство
2

Комментарии (4)

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Егерь Кузьмич

2 минуты назад
Упырь недалекий, вместо мозгов мякина. Теперь 2е детей остались без отца. Будет теперь под шконкой сидеть. В Липецке из-за дыни друг другу в дыню напихивают в центре города, в Ельце из-за замечания убили. Дожили, общество сгнило все, особенно молодеж.
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Гость

13 минут назад
Вот это студенты у нас сегодня...
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Прохожий

16 минут назад
Соболезнование семье, а этому уроду - сгнить на зоне.
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Судья Линч

18 минут назад
Отдать на день родственникам жертвы!
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