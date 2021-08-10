Общество
44 минуты назад
На проект застройки «Университетского» поступило более 80 возражений
Липчанам нужно больше мест для парковки и не хватает мощности социальных учреждений.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка завершил общественные обсуждения по развитию территории микрорайона «Университетский». С6 июля по 10 августа липчанам предлагали оценить предложения по застройке. За это время в городской департамент градостроительства и архитектуры поступило более 80 обращений.
- В основном жители микрорайона просили рассмотреть вопрос увеличения количества мест в предполагаемом к строительству детском садике и на парковках. Также, часть участников общественных обсуждений предложила выполнить на территории микрорайона дополнительное озеленение, еще часть – обустроить велодорожки, например, вдоль улиц Белянского и Политехнической, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.- Все предложения включены в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений. Для последующего принятия решения по проекту их направят в региональное управление строительства и архитектуры.
Напомним, проект развития микрорайона по заказу «Дом.рф» выполнила компания из Омска. Ранее на землях федеральной собственности планировали построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Площадь участка в границах проектирования составила 17,2 га. Новая застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией технического университета. Застройку планируют выполнить в две очереди. В первую очередь включили строительство детского сада и школы, университетского стадиона и создание сквера. Вторая очередь — строительство высотных домов с подземными паркингами и магазинами на первых этажах и отдельно стоящего паркинга в составе здания с коммерческими помещениями. Паркинг отделит территорию существующего гаражного кооператива от планируемой жилой застройки. Строительство улично-дорожной сети и поликлиники поставили в последнюю очередь. Для возведения поликлиники специально оставят незастроенный участок.
Планируется, что на пустыре построят пять высоток переменной этажности, от 7 до 17 этажей, по концепции «двор без машин». Внутри двора будут зеленые зоны, а парковать машины будут по внешнему периметру высоток, в подземных паркингах или на отдельно стоящем паркинге. Всего запроектировано 375 парковочных мест. Они расположены как в подземных паркингах высоток, так и в отдельном паркинге.
Ожидается, что в высотках будет жить 901 семья. Планируется, что новый детсад сможет принимать до 350 малышей, новая школа — до 1500 учащихся, а поликлиника — до 800 пациентов в день. Так как микрорайон разрастется в сторону Елецкого шоссе, разворотно-отстойную площадку возле Белянского, 2 ликвидируют, а дорогу продлят.
- В основном жители микрорайона просили рассмотреть вопрос увеличения количества мест в предполагаемом к строительству детском садике и на парковках. Также, часть участников общественных обсуждений предложила выполнить на территории микрорайона дополнительное озеленение, еще часть – обустроить велодорожки, например, вдоль улиц Белянского и Политехнической, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.- Все предложения включены в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений. Для последующего принятия решения по проекту их направят в региональное управление строительства и архитектуры.
Напомним, проект развития микрорайона по заказу «Дом.рф» выполнила компания из Омска. Ранее на землях федеральной собственности планировали построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Площадь участка в границах проектирования составила 17,2 га. Новая застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией технического университета. Застройку планируют выполнить в две очереди. В первую очередь включили строительство детского сада и школы, университетского стадиона и создание сквера. Вторая очередь — строительство высотных домов с подземными паркингами и магазинами на первых этажах и отдельно стоящего паркинга в составе здания с коммерческими помещениями. Паркинг отделит территорию существующего гаражного кооператива от планируемой жилой застройки. Строительство улично-дорожной сети и поликлиники поставили в последнюю очередь. Для возведения поликлиники специально оставят незастроенный участок.
Планируется, что на пустыре построят пять высоток переменной этажности, от 7 до 17 этажей, по концепции «двор без машин». Внутри двора будут зеленые зоны, а парковать машины будут по внешнему периметру высоток, в подземных паркингах или на отдельно стоящем паркинге. Всего запроектировано 375 парковочных мест. Они расположены как в подземных паркингах высоток, так и в отдельном паркинге.
Ожидается, что в высотках будет жить 901 семья. Планируется, что новый детсад сможет принимать до 350 малышей, новая школа — до 1500 учащихся, а поликлиника — до 800 пациентов в день. Так как микрорайон разрастется в сторону Елецкого шоссе, разворотно-отстойную площадку возле Белянского, 2 ликвидируют, а дорогу продлят.