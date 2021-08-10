«Стальной профсоюз» отчитался о работе за пять лет и определил задачи на будущее

Участие в работе отчетно-выборной конференции регионального отделения Горно-металлургического профсоюза России принял депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко.

ГМПР в Липецкой области – почти 37 000 сотрудников НЛМК, Стагдока, Свободного Сокола, «Индезита» и Доломита. Итоги работы «стального профсоюза» за пять лет подвел председатель областной организации Василий Греков.«Благодаря нашей общей работе на производствах отрасли полностью ликвидировано такое явление, как групповые несчастные случаи. Снизилось количество производственных травм. За работу во вредных условиях сотрудники предприятий получают доплаты и компенсации», - подчеркнул Василий Греков.При этом у профсоюзов большой фронт совместной работы с законодателями. Общая стратегическая задача – сохранить и преумножить социальные гарантии.«В межфракционную группу по взаимодействию с профсоюзами «Солидарность», которую я возглавляю в Госдуме, входят 37 депутатов из 450, - констатировал Михаил Тарасенко. – При этом голос профсоюзов слышат в парламенте и вместе с вами нам удалось много добиться. Так, МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом, и это лишь один из шагов к повышению доходов людей труда. Принят закон о дистанционной работе. Сейчас вместе с вами мы ищем ответы на новые вызовы».В завершении конференции делегаты переизбрали председателя областной организации ГМПР на следующие пять лет. Василий Греков поблагодарил соратников за оказанное доверие.