Общество

50 минут назад

С 1 сентября без отметок будут учиться уже во всех районах Липецкой области

17 2384
#школа #1 сентября
4
С 1 сентября без отметок будут учиться уже во всех районах Липецкой области

Но речь идёт об отдельных классах.

В новом учебном году в Липецкой области продолжится эксперимент по внедрению безотметочной системы в школах. В прошлом году реформа началась в школах 11 районов.

Безотметочную систему уже внедрили в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64, также к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, в новом учебном году безотметочные классы будут открыты уже во всех 20 муниципалитетах Липецкой области — 18 районах, Липецке и Ельце. То есть к эксперименту подключатся ещё 9 районов.

Напомним, в рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию. Инициатива нововведений принадлежит вице-губернатору Анатолию Якутину. Переходить на безотметочную форму оценки успеваемости учащихся, рекомендательный режим выполнения домашних заданий и отмену школьной формы будут постепенно.
17 2384
#школа #1 сентября
4

Комментарии (18)

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Дед

2 минуты назад
Может и министерство пусть за еду работает зачем труд оценивать зарплатой.
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в СССР такого не было

2 минуты назад
зачем сегодня учиться ?
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Димон без айфона

3 минуты назад
Да что уж там!? Давайте просто отменим школу! Зачем она нужна при таких раскладах, если её главным продуктом станет выпуск "усреднённой биомассы"! Но по большому счёту понятно, что данной системе(политической) нужны именно такие выпускники! Безропотные, политкорректные, лишённые всяческой инициативы. Идеал! :))
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Ксения

5 минут назад
Какой же это бред. Мы уже год отучились, дети не стремятся учиться т.к оценки им не ставят.
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Варавва

6 минут назад
этой стране нужны идиоты и рабы, Греф четко обрисовал позицию относительно образования в стране
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Лучше ЕГЭ отмените

11 минут назад
и тестирования ваши тупые тоже отмените!!! Все ученики обтёсываете под один какой-то странный стандарт... ((( Эти тесты абсолютно не показывают уровень знаний и умение мыслить! а эти новаторы оценки отменять!!! Лучше бы платную охрану за счет родителей отменили!!! Или платные рабочие тетради для младшешкольников
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Обама

14 минут назад
Правильно! Медицину развалили. Теперь образование надо добить.
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народ

15 минут назад
от этого Управления никакой пользы кроме вреда нет. закрыть давно пора.
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двоечница Нюся

16 минут назад
Предлагаю так же - учиться без учителей и учебников.
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Гость

17 минут назад
Почему мнения родителей не спрашивают.?
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