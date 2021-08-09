С 1 сентября без отметок будут учиться уже во всех районах Липецкой области

Но речь идёт об отдельных классах.

В новом учебном году в Липецкой области продолжится эксперимент по внедрению безотметочной системы в школах. В прошлом году реформа началась в школах 11 районов.



Безотметочную систему уже внедрили в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64, также к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, в новом учебном году безотметочные классы будут открыты уже во всех 20 муниципалитетах Липецкой области — 18 районах, Липецке и Ельце. То есть к эксперименту подключатся ещё 9 районов.



Напомним, в рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию. Инициатива нововведений принадлежит вице-губернатору Анатолию Якутину. Переходить на безотметочную форму оценки успеваемости учащихся, рекомендательный режим выполнения домашних заданий и отмену школьной формы будут постепенно.