Липецк и Севастополь – лидеры роста цен на вторичное жилье

Вторичка в городах с численностью населения от 500 тысяч до миллиона подорожала за месяц на 0,9%, за год – на 17,8%.





Вторичная недвижимость в городах вне столичных агломераций выросла в цене за месяц на 1,1%.



Наибольший рост цен месяц произошел в Севастополе (2,1%), Липецке (1,8%) и Пензе (1,5%), сообщает агентство SIA.ru Вторичная недвижимость в городах вне столичных агломераций выросла в цене за месяц на 1,1%.