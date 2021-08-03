Общество
30 минут назад
Липецк и Севастополь – лидеры роста цен на вторичное жилье
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Вторичка в городах с численностью населения от 500 тысяч до миллиона подорожала за месяц на 0,9%, за год – на 17,8%.
Наибольший рост цен месяц произошел в Севастополе (2,1%), Липецке (1,8%) и Пензе (1,5%), сообщает агентство SIA.ru.
Вторичная недвижимость в городах вне столичных агломераций выросла в цене за месяц на 1,1%.
Вторичная недвижимость в городах вне столичных агломераций выросла в цене за месяц на 1,1%.
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