Общество

30 минут назад

Липецк и Севастополь – лидеры роста цен на вторичное жилье

293
#недвижимость
Липецк и Севастополь – лидеры роста цен на вторичное жилье

Вторичка в городах с численностью населения от 500 тысяч до миллиона подорожала за месяц на 0,9%, за год – на 17,8%.

Наибольший рост цен месяц произошел в Севастополе (2,1%), Липецке (1,8%) и Пензе (1,5%), сообщает агентство SIA.ru.

Вторичная недвижимость в городах вне столичных агломераций выросла в цене за месяц на 1,1%.

293
#недвижимость

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