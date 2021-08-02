Липецкие десантники возложили цветы к памятнику Василию Маргелову

Свой праздник десантники Липецка отметили у памятника основателю воздушно-десантных войск.

В этом году из-за запрета массовых мероприятий День ВДВ празднуется в Липецке в ограниченном формате. Вместо митинга на площади Героев и шествия к Ниженму парку десантники собрались в Сырском Руднике у памятника основателю ВДВ генералу Василию Маргелову.Здесь председатель правления ЛОО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов вручил благодарственные письма и награды отличившимся десантникам. Затем была зачитана благодарность от союза ветеранов Сербской 63-й бригады за помощь по увековечению памяти красноармейцев, погибших при освобождении города Крушевац 16 октября 1944 года.После минуты молчания к памятнику Василию Маргелову возложили цветы, а перед десантниками выступили воспитанники грязинского военно-спортивного клуба «Летучая мышь».Официальная часть праздника закончилась небольшим автопробегом.