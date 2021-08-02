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35 минут назад

Липецкие десантники возложили цветы к памятнику Василию Маргелову

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#ВДВ #Маргелов
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Липецкие десантники возложили цветы к памятнику Василию Маргелову

Свой праздник десантники Липецка отметили у памятника основателю воздушно-десантных войск. 

В этом году из-за запрета массовых мероприятий День ВДВ празднуется в Липецке в ограниченном формате. Вместо митинга на площади Героев и шествия к Ниженму парку десантники собрались в Сырском Руднике у памятника основателю ВДВ генералу Василию Маргелову.

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Здесь председатель правления ЛОО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов вручил благодарственные письма и награды отличившимся десантникам. Затем была зачитана благодарность от союза ветеранов Сербской 63-й бригады за помощь по увековечению памяти красноармейцев, погибших при освобождении города Крушевац 16 октября 1944 года. 

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После минуты молчания к памятнику Василию Маргелову возложили цветы, а перед десантниками выступили воспитанники грязинского военно-спортивного клуба «Летучая мышь». 

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Официальная часть праздника закончилась небольшим автопробегом.

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#ВДВ #Маргелов
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Комментарии (1)

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Дядя Петя

7 минут назад
Что праздновать то? Развалил Горбачев страну, проедаем остатки последнего СССР. Профукали все что можно. И что нельзя- то же профукали.
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