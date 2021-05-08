Липецкий ДСК вышел в плей-офф Фестиваля хоккея в Сочи, но уступил в четвертьфинале по буллитам

Липчане показали ярких хоккей, но им немного не повезло в послематчевой «лотерее».





Липецкая команда ДСК достойно представляет наш регион в юбилейном X Всероссийском фестивале хоккея, который по традиции проходит в мае в Сочи под эгидой Ночной хоккейной лиги.Липчане выступают во второй по силе «Лиге будущих чемпионов»: в тяжёлой борьбе на групповой стадии подопечные известного в прошлом хоккеиста Кирилла Двуреченского (отца победителя молодёжного чемпионата мира Никиты Двуреченского) заняли 1-е место и попали в число восьми сильнейших команд.Вчера завершился валидольный четвертьфинал с «Кедром» из Томска, в котором счет на табло менялся неоднократно, но в итоге основное время матче завершилось вничью – 2:2, а в «лотерее» в серии буллитов ДСК, увы, уступил – 0:2.На первой стадии турнира только победители своих групп продолжали борьбу за медали, что, по сути, лишало команды право на ошибку.Первый матч, который обычно даётся многим с трудом, ДСК проводил с «Союзом» из Анапы. Липчане вели – 2:0, затем – 4:2. Но подвели удаления. Третью шайбу южане забросили в большинстве, а затем получили двойное численное преимущество, причём наряду с Сергеем Старыниным малый штраф заработал и самый возрастной игрок липецкой команды 58-летний Михаил Зорин. Втроём от «пятёрки» соперников липчане сумели отбиться, но спустя всего секунды после выхода на площадку четвёртого игрока пропустили. Итог матча – 4:4. Шайбы у наших земляков забросили Олег Сазонов (дважды), Андрей Петешов и Дмитрий Паршев.Больше осечек в группе ДСК не допускал. Под горячую руку липчан попался «Арсенал» из Биробиджана (Еврейская автономная область), наши парни выиграли – 9:0. «Хет-трик» сделал Сергей Мануковский, «дубль» на счёту Петешова, по одной шайбе забросили Сазонов, Владимир Рындин, Андрей Троскот и Владимир Ковригин.В третьем матче липчане обыграли «Енисей» из Красноярска, сохранявший шансы на победу в группе и выход в плей-офф – 5:1. Сазонов забил два гола, причём один – в меньшинстве, по одному – Мануковский, Старынин и Александр Фролов.А вот «Союз», который отобрал очки у ДСК и тоже претендовал на победу в группе (пришлось бы считать разницу забитых и пропущенных шайб) сыграл вничью с «Енисеем» - 3:3 и набрав на одно очко меньше липчан финишировал вторым, что дало ему право сыграть лишь за 9-16-е места.Липчане же отправились в главный раунд плей-офф.Как сообщили GOROD48 представители липецкой команды, матч с «Кедром» они рассматривали, как финал. Все потому, что в случае победы они не просто гарантировали бы себе место среди четырёх сильнейших команд но и обеспечивали на будущий год участие в главной турнире Фестиваля – Лиге чемпионов, победитель которого получает роскошный приз – возможность строительства в своём регионе ледового дворца спорта за федеральные деньги.Игра шла «от ножа». За 3,5 минуты до первого перерыва липчане получили шайбу в свои ворота, забыв на «пятачке» Александра Балыкина.Исправляться пришлось во втором периоде, причём оба гола ДСК забросил в большинстве. Сначала наши парни раскатали впятером троих соперников так, что Андрей Бут на 30-й минуте забивал уже в пустые ворота. Затем Мануковский на 39-й минуте вывел нашу команду вперёд в формате «5 против 4» - 2:1.Играть во втором периоде оставалось всего 5 секунд (!), когда липчане нарушили правила и судья назначит в наши ворота буллит, который реализовал сам пострадавший Михаил Коротков – 2:2.Третий период прошёл в непрерывных атаках, в которых ДСК был более активен. Даже сирена об окончании игрового отрезка застала нашу команду в нападении, но судьбу матча все же пришлось решать в серии буллитов.Вратарь липецкой команды Валерий Чернобровенко сделал всё возможное, но сибиряк Андрей Высоцкий добился успеха. Ещё один бросок в исполнении всё того же Короткова, реализовавшего буллит в игре, голкипер отразил.Но наши бомбардиры Старынин, Бут и Троскот проиграли свои дуэли одному из лучших голкипером турнира Эрнесто Троянцу из Кедра, итог поражение в серии – 0:1, с учётом результата трёх периодов – 2:3…Сами липчане обещают быстрее «переварить» поражение и достойно выступить в оставшихся играх за 5-8-е места. Ведь ДСК по праву показало себя одной из самых ярких команд турнира, а случившийся проигрыш в хоккейной лотерее – не более чем досадный эпизод. В любом случае, «строители» заслужили аплодисменты за свою игру в Сочи.