Общество

сегодня, 16:48

В поселке Тракторный отключат воду на время ремонтных работ

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#отключения
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В поселке Тракторный отключат воду на время ремонтных работ
29 апреля с 10:00 до 16:00 из-за замены запорной арматуры без холодной воды останутся жители верхних этажей в домах №№ 16, 16а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 63, 63а по улице Крылова. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей.  

С 09:00 до 23:00 не будет холодной воды в домах №№ 2, 3, 5 по бульвару Есенина, № 13 по улице Смородина, № 18 по 18 по улице Катукова. ЛГЭК временно приостановит подачу воды по заявке ООО «Фолиум». Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 13 по улице Смородина, а также по заявкам жителей.  

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 5, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 31а, ст.31а, 36а, 38а, 46а, 48 по улице Ильича, № 1 в переулке Театральном, №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14 по улице Волгоградской, а также в частном секторе улиц Ватутина, Зеленой, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтеева, Гвардейской, Песчаной, 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, и переулках 1-м Театральном, 2-м Театральном, Парковом, Стандартном, Садовом, Моторном, 2-м Моторном, Линейном, Сосновом. ЛГЭК временно приостановит подачу воды для работ по замене ввода в дом на улице Ильича. Воду подвезут по заявкам жителей.  
3 422
#отключения
1

Комментарии (3)

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Кац

9 минут назад
Дмитрий,но неграм,в некотором смысле платят больше.
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Дмитрий

27 минут назад
Тракторный превратился в гетто , населённое белыми неграми.
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Тояма Токанава

36 минут назад
Жду объявления:Горожане!Цистерна с водой находится в р.Воронеж(или любой другой водоём находящийся рядом с вашим местом жительства).
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